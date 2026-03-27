¿Sabías que la Dubai Golden Shaheen G1 es la preferida por los profesionales venezolanos?

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La serie mundial de carreras que es celebrada en los Emiratos Árabes en el hipódromo de Meydan trasciende desde 1994 con la Dubai Golden Shaheen (G1) como una de las primeras pruebas junto a la Godolphin Mile (G2), que dieron el pie para que en 1996 naciera la Dubai World Cup (G1), prueba que en su momento fue la más rica del mundo con $12 millones en premios hasta 2020, cuando apareció la Saudi Cup (G1) de Arabia Saudita, con una bolsa de $20 millones.

Dato hípico para la historia venezolana

La Dubai Golden Shaheen (G1) se inicia en 1994 con una victoria para el americano No Contract, con la monta de Kevin Darley para el propietario Mohammed Juma Al. Ya para 1996, cuando es creado el festival de la Dubai World Cup, y hasta el día de hoy, esta importante prueba en velocidad en seis furlones ha traído grandes satisfacciones para jinetes venezolanos.

El primer jinete en conseguir una prueba en este festival árabe fue Javier Castellano, encima del ejemplar Saratoga County en 2005, para el entrenador George Weaver y para los colores de Evelyn M. Pollard. Saratoga County es un hijo de Valid Expectations en Grub’s Dancer por Grup, que consiguió seis triunfos en 17 presentaciones con una producción de $1,646,590.

Vale decir que esta fue la última participación de este ejemplar en pruebas públicas. Antes de este evento, venía de ganar el Mr. Prospector (G3) y el General George H. (G2), en Gulfstream Park y Laurel Park, respectivamente.

La Copa del Mundo de Dubái: La historia hípica de Big City Man

Luego llegó Big City Man, ganador en la edición de 2009, con la monta de José Leonardo Verenzuela, que en su momento era uno de nuestros grandes jinetes representantes fuera del país, en este caso, de ese lado del mundo. Al convertirse en el primer embajador y máximo ganador en tierras arábicas.

Big City Man tiene el cuarto mejor tiempo de este evento tras ganar en 1:08.4, superado por el 1:08.3 de Benny The Bull (2008). Caller One agenció 1:08.1 en 2001, y el tiempo récord hasta la fecha que es de 1:08 registrado por Big Jag con Alex Solis en el año 2000.

Big City Man era un hijo de Northern Afleet en Mini Appeal por Valid Appeal, y completó una campaña de seis triunfos en ocho presentaciones con una producción de $1.521.505.

Como anécdota, después de la carrera: “Regresando al círculo de ganadores, se me borró el cassette; no recuerdo ni la foto ni la premiación. Vine a volver cuando estábamos en la conferencia de prensa; ahí dije: ‘¿Qué es esto? ¡Gané!'”. Comencé a sudar como si estuviera en una sauna y me temblaban las piernas, que no las podía controlar, algo que nunca me pasó”. Expresó José Leonardo Verenzuela para Meridiano.net.

Emisael Jaramillo fue el tercer criollo y último ganador

Luego llegó la última victoria para un criollo en la Dubai Golden Shaheen (G1) con una bolsa de $2 millones por intermedio de Emisael Jaramillo, quien estuvo encima del lomo del ejemplar XY Jet, para el entrenador Jorge Navarro, para los colores de Rockingham Ranch, en un crono de 1:10.3 para 1.200 metros.

X Y Jet es un hijo de Kantharos en Soldiersingsblues por Lost Soldier, que dejó un récord de 12 victorias en 26 presentaciones con una producción de $3,096,513. Luego regresó a Estados Unidos y arribó sexto en el Mr. Prospector S. (G3), que fue su última presentación.

Para la edición de este año, José Francisco D’Angelo, tendrá oportunidad de presentar a Bentornato con la monta de José Luis Ortiz, que sale como favorito para llevarse este evento que además lo clasifica directo para la Breeders’ Cup Sprint G1 a disputarse en el hipódromo de Keeneland en octubre.