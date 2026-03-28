Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 28 de marzo

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La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, es la penúltima cartelera de este importante meeting invernal que forma parte del Championship, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con 14 carreras, que incluye diez pruebas stakes, entre ellas cinco de Grados. Esta jornada inicia a las 11:30 a.m hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, grama (11:30 p.m. VEN)

Favorable Scenario (5) parece estar bien para recuperarse de su decepcionante actuación anterior .

parece estar bien para recuperarse de su decepcionante actuación anterior Saratoga Flash (3) tiene grandes posibilidades gracias a su regularidad .

tiene grandes posibilidades gracias a su regularidad Ruse (10) podría mejorar al bajar de categoría.

Segunda carrera: 1.600m, arena (11:59 a.m. VEN)

Silent Impact (2) debuta con una cuadra de primer nivel .

debuta con una cuadra de primer nivel Bridgesong (4) terminó en un meritorio cuarto lugar la última vez y podría mejorar .

terminó en un meritorio cuarto lugar la última vez y podría mejorar Moonstrocity (6) regresa lista para estar presente en el tope del marcador.

Tercera carrera: 1.500m, grama, Cutler Bay Stakes $175,000 (12:28 p.m. VEN)

Knoty Knicks (1) quedó entre los primeros en una carrera similar la última vez y podría ser un rival a tener en cuenta .

quedó entre los primeros en una carrera similar la última vez y podría ser un rival a tener en cuenta Immortalised (2) ha ganado sus dos carreras este año y parece estar listo para este ascenso de categoría .

ha ganado sus dos carreras este año y parece estar listo para este ascenso de categoría Learntodiscover (GB) (5) tiene carreras en grupos muy fuertes.

Cuarta carrera: 1.600m, grama, Appleton Stakes, $175,000 (12:57 p.m. VEN)

Quatrocentro (6) ganador de cinco carreras en esta distancia.

ganador de cinco carreras en esta distancia. Beach Gold (9) es un rival regular a este nivel

es un rival regular a este nivel Spirit Of St Louis (7) está en buena forma y podría recuperarse de su decepcionante actuación anterior.

Quinta carrera, 1.300m, arena (1:26 p.m. VEN)

Jimmy's Dailys (2) tiene un excelente historial en carreras de alto nivel y parece ser el rival a batir.

tiene un excelente historial en carreras de alto nivel y parece ser el rival a batir. Adios Now (7) tiene carreras que lo acreditan. Su chance es lógico.

tiene carreras que lo acreditan. Su chance es lógico. Terrapin Station (5) es otro ejemplar a seguir en este pelotón.

Sexta carrera: 1.500m, grama (1:56 p.m. VEN)

Talbingo (7) se perfila como el rival a batir tras su impresionante victoria en esta pista la última vez .

se perfila como el rival a batir tras su impresionante victoria en esta pista la última vez Private Thoughts (3) un caballo que suele rendir de forma consistente aquí .

un caballo que suele rendir de forma consistente aquí Pass The Hat (4) ganó con solvencia la vez anterior, son los principales rivales.

Séptima carrera: 1.700m, arena, Ghostzapper Stakes G3, $175,000 (2:26 p.m. VEN)

GRANDE (2) se perfila como el rival a batir tras una impresionante victoria en su última carrera y un sólido segundo puesto en una prueba de Grado 2. Defiende el “Dato Clave” de la jornada.

Octava carrera; 2.400m, grama, Orchid Stakes G3, $175,000 (2:56 p.m. VEN)

Bellezza (7) parece ser la rival a batir tras un sexto puesto en un G1 la última vez y una victoria en un G2 previamente .

parece ser la rival a batir tras un sexto puesto en un G1 la última vez y una victoria en un G2 previamente Doña CLota (4) sus más recientes la califican y podría dar la sorpresa .

sus más recientes la califican y podría dar la sorpresa Speed ​​Shopper (5) ganó en esta misma distancia y pista la última vez y es otra opción a tener en cuenta.

Novena carrera, 1.700m, arena, Gulfstream Park Oaks G2, $250,000 (3:31 p.m. VEN)

She Be Smooth (6) parece difícil de superar tras su impresionante victoria en una carrera de Grado 2 la última vez .

parece difícil de superar tras su impresionante victoria en una carrera de Grado 2 la última vez Prom Queen (5) podría ser la principal amenaza tras su contundente victoria en su debut .

podría ser la principal amenaza tras su contundente victoria en su debut Just Singing (4) cuenta con un sólido historial en carreras de Grado.

Décima carrera; 1.500m, grama, Senibel Island Stakes, $175,000 (4:06 p.m. VEN)

Laigina (8) se presenta con un gran rendimiento para este compromiso.

se presenta con un gran rendimiento para este compromiso. Vekoma View (3) ha estado llamando a la puerta con actuaciones destacadas y parece estar lista para lograrlo .

ha estado llamando a la puerta con actuaciones destacadas y parece estar lista para lograrlo Secret Hideaway (IRE) (9) Hoy debuta con una nueva cuadra. Fuerte aspirante con buen potencial.

Décima primera carrera; 1.400m, arena, Army Mule Stakes, $175,000 (4:40 p.m. VEN)

Macho Music (9) llega con un excelente rendimiento y debería ser competitivo.

llega con un excelente rendimiento y debería ser competitivo. Concrete Glory (4) es ganador de 18 carreras, es un experimentado corredor y parece estar lista para lograrlo .

es ganador de 18 carreras, es un experimentado corredor y parece estar lista para lograrlo Owen Almighty (10) es otro caballo con experiencia en carreras de grado que baja de categoría.

Décima segunda carrera; 1.700m, grama, Sand Springs Stakes, $175,000 (5:15 p.m. VEN)

Sweet Rebecca (3) parece estar bien posicionada para consolidar su victoria anterior en esta misma pista .

parece estar bien posicionada para consolidar su victoria anterior en esta misma pista Silver Moonlight (6) tercera en una carrera de Grado 3 la última vez .

tercera en una carrera de Grado 3 la última vez Hang the Moon (4) ganadora de seis carreras, que podría tener un buen desempeño.

Décima tercera carrera; 2.400m, grama, Pan American Stakes G3, $225,000 (5:58 p.m. VEN)

Far Bridge (7) se perfila como el rival a batir tras un sólido tercer puesto en una carrera de Grado 1 la última vez .

se perfila como el rival a batir tras un sólido tercer puesto en una carrera de Grado 1 la última vez Echo Lane (8) puede aprovechar su reciente segundo lugar .

puede aprovechar su reciente segundo lugar Corruption (1) también tiene posibilidades conseguir el triunfo.

Décima cuarta carrera; 1.800m, arena, Curlin Florida Derby, $1,000,000 (6:42 p.m. VEN)