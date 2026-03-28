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Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 28 de marzo

La información para combinar en el programa del Championship Meet

Por

Darwin Dumont
Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 09:00 pm
Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 28 de marzo
Gulfstream Park
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La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, es la penúltima cartelera de este importante meeting invernal que forma parte del Championship, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

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Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con 14 carreras, que incluye diez pruebas stakes, entre ellas cinco de Grados. Esta jornada inicia a las 11:30 a.m hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, grama (11:30 p.m. VEN)

  • Favorable Scenario (5) parece estar bien para recuperarse de su decepcionante actuación anterior.
  • Saratoga Flash (3) tiene grandes posibilidades gracias a su regularidad.
  • Ruse (10) podría mejorar al bajar de categoría.

Segunda carrera:  1.600m, arena (11:59 a.m. VEN)

  • Silent Impact (2) debuta con una cuadra de primer nivel.
  • Bridgesong (4) terminó en un meritorio cuarto lugar la última vez y podría mejorar.
  • Moonstrocity (6) regresa lista para estar presente en el tope del marcador.

Tercera carrera: 1.500m, grama, Cutler Bay Stakes $175,000 (12:28 p.m. VEN)

  • Knoty Knicks (1) quedó entre los primeros en una carrera similar la última vez y podría ser un rival a tener en cuenta.
  • Immortalised (2) ha ganado sus dos carreras este año y parece estar listo para este ascenso de categoría.
  • Learntodiscover (GB) (5) tiene carreras en grupos muy fuertes.

Cuarta carrera: 1.600m, grama, Appleton Stakes, $175,000 (12:57 p.m. VEN)

  • Quatrocentro (6) ganador de cinco carreras en esta distancia.
  • Beach Gold (9) es un rival regular a este nivel
  • Spirit Of St Louis (7) está en buena forma y podría recuperarse de su decepcionante actuación anterior.

Quinta carrera, 1.300m, arena (1:26 p.m. VEN)

  • Jimmy's Dailys (2) tiene un excelente historial en carreras de alto nivel y parece ser el rival a batir.
  • Adios Now (7) tiene carreras que lo acreditan. Su chance es lógico.
  • Terrapin Station (5) es otro ejemplar a seguir en este pelotón.

Sexta carrera: 1.500m, grama (1:56 p.m. VEN)

  • Talbingo (7) se perfila como el rival a batir tras su impresionante victoria en esta pista la última vez.
  • Private Thoughts (3) un caballo que suele rendir de forma consistente aquí.
  • Pass The Hat (4) ganó con solvencia la vez anterior, son los principales rivales.

Séptima carrera: 1.700m, arena, Ghostzapper Stakes G3, $175,000 (2:26 p.m. VEN)

  • GRANDE (2) se perfila como el rival a batir tras una impresionante victoria en su última carrera y un sólido segundo puesto en una prueba de Grado 2. Defiende el “Dato Clave” de la jornada.   

Octava carrera; 2.400m, grama, Orchid Stakes G3, $175,000 (2:56 p.m. VEN)

  • Bellezza (7) parece ser la rival a batir tras un sexto puesto en un G1 la última vez y una victoria en un G2 previamente.
  • Doña CLota (4) sus más recientes la califican y podría dar la sorpresa.
  • Speed ​​Shopper (5) ganó en esta misma distancia y pista la última vez y es otra opción a tener en cuenta.

Novena carrera, 1.700m, arena, Gulfstream Park Oaks G2, $250,000 (3:31 p.m. VEN)

  • She Be Smooth (6) parece difícil de superar tras su impresionante victoria en una carrera de Grado 2 la última vez.
  • Prom Queen (5) podría ser la principal amenaza tras su contundente victoria en su debut.
  • Just Singing (4) cuenta con un sólido historial en carreras de Grado.   

Décima carrera; 1.500m, grama, Senibel Island Stakes, $175,000 (4:06 p.m. VEN)

  • Laigina (8) se presenta con un gran rendimiento para este compromiso.
  • Vekoma View (3) ha estado llamando a la puerta con actuaciones destacadas y parece estar lista para lograrlo.
  • Secret Hideaway (IRE) (9) Hoy debuta con una nueva cuadra. Fuerte aspirante con buen potencial.

Décima primera carrera; 1.400m, arena, Army Mule Stakes, $175,000 (4:40 p.m. VEN)

  • Macho Music (9) llega con un excelente rendimiento y debería ser competitivo.
  • Concrete Glory (4) es ganador de 18 carreras, es un experimentado corredor y parece estar lista para lograrlo.
  • Owen Almighty (10) es otro caballo con experiencia en carreras de grado que baja de categoría.

Décima segunda carrera; 1.700m, grama, Sand Springs Stakes, $175,000 (5:15 p.m. VEN)

  • Sweet Rebecca (3) parece estar bien posicionada para consolidar su victoria anterior en esta misma pista.
  • Silver Moonlight (6) tercera en una carrera de Grado 3 la última vez.
  • Hang the Moon (4) ganadora de seis carreras, que podría tener un buen desempeño.

Décima tercera carrera; 2.400m, grama, Pan American Stakes G3, $225,000 (5:58 p.m. VEN)

  • Far Bridge (7) se perfila como el rival a batir tras un sólido tercer puesto en una carrera de Grado 1 la última vez.
  • Echo Lane (8) puede aprovechar su reciente segundo lugar.
  • Corruption (1) también tiene posibilidades conseguir el triunfo.

Décima cuarta carrera; 1.800m, arena, Curlin Florida Derby, $1,000,000 (6:42 p.m. VEN)

  • CHIEF WALLABEE (2) estuvo a punto de ganar en una carrera de Grado 2 la última vez y puede mejorar su actuación.
  • Commandment (4) viene de lograr un triunfo importante en la ruta la Kentucky Derby G1, y es respetado.
  • Nearly (6) impresionó al ganar una carrera de Grado 3 aquí anteriormente.

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