Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 28 de marzo

La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, es la penúltima cartelera de este importante meeting invernal que forma parte del Championship, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.
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Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida
La presente programación, contará con 14 carreras, que incluye diez pruebas stakes, entre ellas cinco de Grados. Esta jornada inicia a las 11:30 a.m hora venezolana.
Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.
Primera carrera: 1.600m, grama (11:30 p.m. VEN)
- Favorable Scenario (5) parece estar bien para recuperarse de su decepcionante actuación anterior.
- Saratoga Flash (3) tiene grandes posibilidades gracias a su regularidad.
- Ruse (10) podría mejorar al bajar de categoría.
Segunda carrera: 1.600m, arena (11:59 a.m. VEN)
- Silent Impact (2) debuta con una cuadra de primer nivel.
- Bridgesong (4) terminó en un meritorio cuarto lugar la última vez y podría mejorar.
- Moonstrocity (6) regresa lista para estar presente en el tope del marcador.
Tercera carrera: 1.500m, grama, Cutler Bay Stakes $175,000 (12:28 p.m. VEN)
- Knoty Knicks (1) quedó entre los primeros en una carrera similar la última vez y podría ser un rival a tener en cuenta.
- Immortalised (2) ha ganado sus dos carreras este año y parece estar listo para este ascenso de categoría.
- Learntodiscover (GB) (5) tiene carreras en grupos muy fuertes.
Cuarta carrera: 1.600m, grama, Appleton Stakes, $175,000 (12:57 p.m. VEN)
- Quatrocentro (6) ganador de cinco carreras en esta distancia.
- Beach Gold (9) es un rival regular a este nivel
- Spirit Of St Louis (7) está en buena forma y podría recuperarse de su decepcionante actuación anterior.
Quinta carrera, 1.300m, arena (1:26 p.m. VEN)
- Jimmy's Dailys (2) tiene un excelente historial en carreras de alto nivel y parece ser el rival a batir.
- Adios Now (7) tiene carreras que lo acreditan. Su chance es lógico.
- Terrapin Station (5) es otro ejemplar a seguir en este pelotón.
Sexta carrera: 1.500m, grama (1:56 p.m. VEN)
- Talbingo (7) se perfila como el rival a batir tras su impresionante victoria en esta pista la última vez.
- Private Thoughts (3) un caballo que suele rendir de forma consistente aquí.
- Pass The Hat (4) ganó con solvencia la vez anterior, son los principales rivales.
Séptima carrera: 1.700m, arena, Ghostzapper Stakes G3, $175,000 (2:26 p.m. VEN)
- GRANDE (2) se perfila como el rival a batir tras una impresionante victoria en su última carrera y un sólido segundo puesto en una prueba de Grado 2. Defiende el “Dato Clave” de la jornada.
Octava carrera; 2.400m, grama, Orchid Stakes G3, $175,000 (2:56 p.m. VEN)
- Bellezza (7) parece ser la rival a batir tras un sexto puesto en un G1 la última vez y una victoria en un G2 previamente.
- Doña CLota (4) sus más recientes la califican y podría dar la sorpresa.
- Speed Shopper (5) ganó en esta misma distancia y pista la última vez y es otra opción a tener en cuenta.
Novena carrera, 1.700m, arena, Gulfstream Park Oaks G2, $250,000 (3:31 p.m. VEN)
- She Be Smooth (6) parece difícil de superar tras su impresionante victoria en una carrera de Grado 2 la última vez.
- Prom Queen (5) podría ser la principal amenaza tras su contundente victoria en su debut.
- Just Singing (4) cuenta con un sólido historial en carreras de Grado.
Décima carrera; 1.500m, grama, Senibel Island Stakes, $175,000 (4:06 p.m. VEN)
- Laigina (8) se presenta con un gran rendimiento para este compromiso.
- Vekoma View (3) ha estado llamando a la puerta con actuaciones destacadas y parece estar lista para lograrlo.
- Secret Hideaway (IRE) (9) Hoy debuta con una nueva cuadra. Fuerte aspirante con buen potencial.
Décima primera carrera; 1.400m, arena, Army Mule Stakes, $175,000 (4:40 p.m. VEN)
- Macho Music (9) llega con un excelente rendimiento y debería ser competitivo.
- Concrete Glory (4) es ganador de 18 carreras, es un experimentado corredor y parece estar lista para lograrlo.
- Owen Almighty (10) es otro caballo con experiencia en carreras de grado que baja de categoría.
Décima segunda carrera; 1.700m, grama, Sand Springs Stakes, $175,000 (5:15 p.m. VEN)
- Sweet Rebecca (3) parece estar bien posicionada para consolidar su victoria anterior en esta misma pista.
- Silver Moonlight (6) tercera en una carrera de Grado 3 la última vez.
- Hang the Moon (4) ganadora de seis carreras, que podría tener un buen desempeño.
Décima tercera carrera; 2.400m, grama, Pan American Stakes G3, $225,000 (5:58 p.m. VEN)
- Far Bridge (7) se perfila como el rival a batir tras un sólido tercer puesto en una carrera de Grado 1 la última vez.
- Echo Lane (8) puede aprovechar su reciente segundo lugar.
- Corruption (1) también tiene posibilidades conseguir el triunfo.
Décima cuarta carrera; 1.800m, arena, Curlin Florida Derby, $1,000,000 (6:42 p.m. VEN)
- CHIEF WALLABEE (2) estuvo a punto de ganar en una carrera de Grado 2 la última vez y puede mejorar su actuación.
- Commandment (4) viene de lograr un triunfo importante en la ruta la Kentucky Derby G1, y es respetado.
- Nearly (6) impresionó al ganar una carrera de Grado 3 aquí anteriormente.