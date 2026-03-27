¡Rolo de batacazo! Entrenador venezolano rompe la taquilla en Gulfstream Park

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El hipódromo de Gulfstream Park ofrece este viernes una cartelera de diez carreras, que no incluyen pruebas stakes. Esta última semana del Championship Meet, que tiene lugar en Hallandale Beach, Florida, durante la temporada invernal, reúne a entrenadores y jinetes de Venezuela, que buscan establecer nuevos registros.

Un triunfo “Épico” consiguió Antonio Sano

La jornada de este viernes en Gulfstream Park, inicio con una carrera Maiden Claiming de $34,000 en distancia de una milla sobre pista de grama, en donde, el ejemplar Épico, presentado por Antonio Sano, aprovechó su velocidad y la estupenda monta del panameño Luis Sáez, para ganar este evento de punto a punta.

Épico, hijo de Violence en Snicker Belle por Distorted Humor, consiguió su primera victoria en cinco presentaciones de manera contundente sobre sus rivales, que se convirtió en un batacazo en la taquilla con un pago de $22,40 a ganador, $10,40 a placé y $7,00 a show. El ganador empleó crono de 1:36.74.

Antonio Sano tendrá par de compromisos extra en la jornada del viernes, pero en Tampa Bay Downs. Para la cartelera del sábado Sano, tiene dos presentados en Gulfstream Park, entre ellos Il Siciliano con Javier Castellano en el Pan American Stakes G3. Con esta victoria, el entrenador venezolano llega a 15 triunfos en la temporada y 1,056 de por vida. Mientras que en el Championship llega a 14 fletadas.