Mira aquí el dividendo del morning line que ofrece Forever Young para la Dubai World Cup

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El evento que reúne a notable purasangres y profesionales procedentes de distintas partes del planeta, es la Dubai World Cup (G1) con sus $12 millones. La carrera tiene como sede el hipódromo de Meydan, ubicado en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Aunque por motivos culturales, las apuestas no están permitidas en ninguna parte del Emirato, para los efectos de los pooles mundiales, se ofrecerán distintas alternativas para quienes deseen participar con sus boletos en las nueve competencias que tendrá la millonaria cartelera.

El dividendo que ofrece el campeón japonés

La Dubai World Cup (G1) tiene como gran favorito a la estrella equina Forever Young (JPN). El caballo japonés competirá con la monta de Ryusei Sakai para el establo de Yoshito Yahagi. Su fama se ha acrecentado después de haber ganado en noviembre pasado la Breeders’ Cup Classic (G1) y este año por segunda vez la Saudi Cup (G1), el evento hípico más rico del mundo.

La línea matutina tiene a Forever Young (Jpn) con una cotización de 4/5 para la escala internacional. El hijo de Real Steel (Jpn) partirá desde la gatera número 6 y para las apuestas está identificado con el número 1.

En algunas casas de apuestas del Reino Unido, ofrecen a Forever Young con proporción de 2/5, mientras que otras han sido un poco más “conservadoras” al otorgarle momio de 3/2.

Con respecto al morning line, sorpresivamente el segundo favorito es Meydaan, la monta de William Buick que ha sido catalogado con un 6/1, mientras que Magnitude, el pensionado de Steven Asmussen que conducirá José Ortiz, aparece con 7/1. Por otro lado, los que poseen más altas proporciones son Walk Of Stars y Heart Of Honor (31/1).