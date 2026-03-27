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No te pierdas la Previa Hípica Internacional de Meridiano para el súper sábado sensacional este 28 de marzo

Ese día se celebrarán múltiples competencias selectivas en Estados Unidos y el Medio Oriente

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Meridiano
Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 11:51 am
No te pierdas la Previa Hípica Internacional de Meridiano para el súper sábado sensacional este 28 de marzo
Foto: Americas Best Racing
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Para estar bien informado sobre lo que sucederá en el hipismo internacional este sábado 28 de marzo, Meridiano te trae la acostumbrada Previa Hípica, donde podrás conocer de primera mano cuáles son los ejemplares con mayor oportunidad de ganar.

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Esa fecha se disputará la Dubai World Cup (G1) con su grupo de carreras clásicas en el hipódromo de Meydan, ante unas condiciones de clima anormales, pues una tormenta azota la capital de los Émiratos Árabes. Luego, el Arkansas Derby en Oaklawn Park y el Florida Derby en Gulfstream Park.

Pronósticos de élite con el equipo de Meridiano

Para orientar a los apostadores en esta exigente cartelera, el equipo de hipismo internacional de Meridiano, encabezado por los especialistas David García y Darwin Dumont, ofrece el análisis más preciso y los datos clave. Toda la información detallada está disponible en formato audiovisual para facilitar el estudio de cada competencia.

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Semana tras semana, Meridiano se consolida como la fuente de referencia para las carreras internacionales. Te invitamos a realizar tus apuestas en Meridiano Bet, la plataforma donde juegas y cobras de forma segura con los mejores incentivos del mercado.

No te pierdas ni un detalle de nuestros pronósticos y sigue nuestros canales oficiales en YouTube y Dailymotion.

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