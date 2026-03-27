Duelo de ganadores Grado 1: Full Serrano (Arg) y East Avenue se ven la cara en el Oaklawn Mile G3 de 500 mil dólares

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Este sábado la jornada estelar de Oaklawn Park, tendrá una carta de 14 competencias en donde la prueba estelar será el Arkansas Derby G1, con una bolsa de $1.5 millones en premios a repartir. Además, está incluida el Oaklawn Mile G3 de 500 mil dólares, con la participación de los ganadores Grado 1; Full Serrano (Arg) y East Avenue.

El Oaklawn Mile G3 tiene plantel de elite

Ocho ejemplares maduros se dan cita en la undécima carrera de la jornada sabatina, reservada para el Oaklawn Mile G3, entre ellos los ganadores de Grado 1, Full Serrano (Arg) y East Avenue.

Full Serrano (Arg), el favorito del programa, con base en el sur de California con el entrenador John Sadler, consiguió la mayor victoria de su carrera hasta la fecha en la Breeders' Cup Dirt Mile (G1) en noviembre de 2024 en Del Mar. Full Serrano hará su primera aparición desde que terminó tercero, de Skippylongstocking, en el Pegasus World Cup Invitational (G1) el 24 de enero en Gulfstream Park.

East Avenue también es ganador de un Grupo 1, al imponerse en el Breeders' Futurity en octubre de 2024 en Keeneland bajo la tutela del entrenador Brendan Walsh. East Avenue, que no ha competido desde principios de agosto, se enfrentará por primera vez a caballos mayores.

El resto de participantes en el Oaklawn Mile G3, son; Will Take It, Neoequos, Gun Party, Coal Battle, Nu What's New, y Awesome Aaron. La partida inicia a las 6:22 p.m. hora venezolana.