Stephany Abasali desata rumores de embarazo: la foto que lo cambió todo

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La exreina de belleza, Stephany Abasali, volvió a convertirse en tendencia tras una publicación que confundió a sus seguidores y generó todo tipo de especulaciones.

La foto de Stephany Abasali que encendió las redes

La exMiss Venezuela, sorprendió recientemente a sus seguidores en Instagram tras compartir una fotografía que no pasó desapercibida.

Desde la playa, luciendo un llamativo traje de baño azul floreado, la modelo posó mientras tocaba delicadamente su vientre y lo observaba con ternura.

La imagen que también estuvo acompañada de emojis de corazón rosa y azul, fue suficiente para que cientos de internautas comenzaran a especular sobre un posible embarazo.

Los comentarios no se hicieron esperar. Muchos usuarios interpretaron la imagen como una confirmación implícita de que la criolla estaría “en la dulce espera”, generando rápidamente revuelo en redes sociales y alimentando teorías sin ningún tipo de confirmación oficial.

La verdad detrás de la imagen

Sin embargo, en una posterior historia de Instagram, la propia Stephany decidió aclarar la situación con humor y picardía.

La criolla dejó ver que todo se trataba de una simple coincidencia que encajaba perfectamente con el popular refrán venezolano: “barriguita llena, corazón contento”.

La postal hacía referencia al consumo de unos chips de una reconocida marca de snacks, desmontando por completo los rumores de embarazo. Lejos de ignorar la ola de comentarios, la exreina de belleza también reaccionó directamente a quienes comenzaron a especular.

“Sigan inventando”, escribió junto a un emoji de risa, dejando claro que, por ahora, la maternidad no forma parte de sus planes.

Rumores sentimentales que la han rodeado

No es la primera vez que Stephany Abasali se convierte en tema de conversación en redes sociales. Durante su paso por el certamen internacional, surgieron especulaciones sobre una posible relación sentimental con la mexicana Fátima Bosch.

El rumor tomó fuerza tras varios gestos de cercanía entre ambas durante la gala final, incluyendo un efusivo abrazo que fue interpretado por usuarios como algo más que una amistad.

A pesar del revuelo digital, nunca hubo confirmación oficial y todo quedó en simples teorías impulsadas por los fanáticos en redes sociales.