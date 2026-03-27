Mati y Moi lanzan su nuevo sencillo "Buenos Recuerdos"

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Mati y Moi lanzan un nuevo tema de lo que han decidido llamar "la nueva era" de su proyecto. En esta oportunidad, los queridos hermanos Castro comparten con el público un pegajoso afro titulado Buenos Recuerdos.

Nuevo sencillo

El sencillo, que cautiva con su ritmo latino y una letra de amor, quiere recordar la importancia de disfrutar los buenos momentos.

Buenos Recuerdos cuenta con la autoría y producción de Joshua Bracho, Matías y Moisés Castro y su padre Francisco Castro, quienes lograron un tema alegre, positivo y con el toque juvenil que refleja la etapa de vida que experimenta el popular dúo y forma parte de los nuevos temas que serán parte de su EP.

El tema cuenta con un videoclip que se puede disfrutar en su canal de Youtube y se grabó en las playas de La Guaira bajo la dirección de Enrike2k14. El audiovisual muestra una historia frente al mar, cargada de frescura y jovialidad entre amigos: "Queríamos que este video reflejara la frescura del tema, de su ritmo y también del sentimiento en su letra. La verdad es que disfrutamos mucho grabándolo", expresaron Mati y Moi. Luego del primer Beso, de vivir el despecho y enviar Flores, Mati y Moi apuestan a los Buenos Recuerdos para seguir enriqueciendo su proyecto musical y preparar el repertorio del show que disfrutarán sus fans el próximo 30 de mayo en el Anfiteatro El Hatillo, bajo la producción de @clasproducciones.

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