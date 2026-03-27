Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian el sexo de su segundo bebé: ¿Niño o niña?

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¡La espera ha terminado! finalmente Nadia Ferreira y Marc Anthony revelan el sexo de su segundo retoño. A través de su cuenta de Instagram la pareja compartió una serie de fotografías junto al pequeño Marquitos para anunciar la gran noticia.

A finales de enero, el matrimonio compartió que estaban atravesando su segundo embarazo, coincidiendo con su tercer aniversario de bodas.

"Feliz tercer aniversario. Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor", escribió el intérprete en la imagen sin dar muchos detalles.

¿Niño o niña?

“Una sorpresa llena de amor… Dios mediante”, escribió la exreina de belleza en la publicación. Las imágenes, unas hermosas postales familiares dejan entrever que el bebé en camino es una niña.

Nadia posa junto a Marc y su pequeño hijo mientras sostiene unos zapatos de bebé color rosa, dando a entender que están a la espera de una hembrita.

Nadia Ferreira y Marc Anthony tendrán niña / Cortesía Instagram: nadiaferreira

Reacciones de las famosas

En la caja de comentarios, varias famosas compartieron su felicidad por el anuncio con mensajes de felicitaciones y mucho amor.

Entre las destacadas están Lele Pons, Zhamira, Danielle Arciniegas Martínez, Lina Luaces y Viviana Gibelli, entre otras.