El mensaje de Liliana Rodríguez por el compromiso de su hija Galilea

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Galilea, es la única hija de la cantante y actriz venezolana Liliana Rodríguez Morillo. La guapa joven se ha comprometido con un músico llamado Avrii Castle, quien cuenta con todo el apoyo y respeto de la hija mayor de Lila Morilla.

Compromiso de Galilea López

A través de Instagram Galilea reveló la gran noticia con un hermoso mensaje, agradeciendo a Dios por darle un hombre de valores y principios con quien sellará su amor próximamente.

“Dios tú tiempo presente es y siempre será perfecto. Yo sabía que tenías el hombre idóneo para mí, alguien que me ama y me pone primero. Ahora comienza la mejor parte de mi vida con él”, escribió la belleza en Instagram.

Las imágenes del compromiso fueron captadas en una hermosa finca, repleta de cabellos y vegetación que hicieron de las postales todo un derroche de ternura.

Mensaje de Liliana Rodríguez

La hija de José Luis Rodríguez y exparticipante de “La casa de los famosos”, escribió en Instagram un mensaje de amor por ver a su hija realizada y lista para dar un paso importante en su vida sentimental.

Deseó a la pareja por siempre sean felices, tengan amor y respeto para llevar un hogar bonito.

“Dios en su misericordia y amor me complace una vez más. Otro sueño realizado. Este año viene cargado de planes y cambios. Que sean siempre felices mis tortolitos, lo mejor está por venir”, indicó.

El mensaje fue publicado con un video de los momentos más especiales que Galilea y Avrii han vivido en la playa, en casa y viajes, demostrando una conexión única.

Hasta el momento no se conocen detalles de la boda como fecha, lugar e invitados.