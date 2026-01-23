Liliana Rodríguez insulta a la esposa de su padre José Luis Rodríguez "El Puma"

Suscríbete a nuestros canales

El tema familiar entre Liliana Rodríguez y su padre, José Luis Rodríguez “El Puma”, parece nunca tener fin. Y es que, la actriz y cantante ha arremetido sin compasión en contra de Carolina, esposa de su progenitor, por según no ayudarlo en nada.

La hija mayor de Lila Morillo, ha realizado las declaraciones en una entrevista con el conductor Raúl González, que saldrá al aire el próximo lunes 26 de enero.

Liliana en contra de Carolina

Las declaraciones llegan luego de un incidente delicado que vivió el intérprete de “Pavo Real”, en un avión tras una presentación en Ecuador. Trabajadores de American Airlines expulsaron al artista de 83 años por llevar un bolso con medicinas.

Para Liliana, Carolina Pérez debió haber estado al pendiente de la situación de José Luis, ya que considera que su edad debería estar tranquilo en su casa y disfrutando de la vida.

“Carolina la esposa de “El Puma” no está haciendo su trabajo para cuidar a la gallina de los huevos de oro. Deja de estar comiendo mierd* y cuida a tú marido que está trabajando a los 83 años con una bombona de oxígeno para mantenerlos”, dijo.

Liliana pide tranquilidad para “El Puma”

La exparticipante de “La casa de los famosos”, dice en el adelanto de la entrevista, que ya no le afecta la distancia de años que tiene con su progenitor.

“No me duele como antes, pero si me afecta, él no tiene que estar viajando así, ni hacer lo que está haciendo. No es estar viajando de país en país para cantar “Agárrense de las manos”, ha indicado.

Finalmente, Rodríguez cree que su padre tiene una asignatura pendiente que considera Dios está esperando que pase, ya que son muchos años lejos de ella y su hermana Lilibeth, frutos del primer matrimonio del baladista.