José Luis Rodríguez “El Puma” celebra su cumpleaños 83 lejos de Venezuela

El gran ídolo de América, José Luis Rodríguez “El Puma” cumplió 83 años alejado de su natal Venezuela y rodeado de sus seres queridos. A través de sus redes sociales, el artista compartió un video de la amena reunión para celebrar un año más de vida.

En el material se ve al intérprete de “Dueño de Nada” feliz y siendo el centro de atención durante la cena donde estuvieron reunidas varias personas cercanas a él, mientras una guitarra acompañaba el festejo.

La productora Othniuska Cedeño en una publicación conjunta compartió unas palabras para “El Puma”, resaltando el cariño que siente el púbico por el legendario cantante venezolano que acumular décadas de trayectoria en la música.

“Hoy celebramos la vida de nuestro querido José Luis Rodríguez, El Puma, en una cena súper íntima, llena de amor, risas y momentos que se quedan para siempre en el corazón”, escribió.

Además, agregó: “Brindamos por un año más de este hombre tan amado por Venezuela y por toda Latinoamérica, por su salud, por sus proyectos, por su energía y por ese don de gente que lo hace único”.

Cabe destacar que el post se llenó de mensajes de felicitaciones a José Luis Rodríguez y su hija Liliana Rodríguez le dio “me gusta” al video.

José Luis Rodríguez un ídolo musical

A sus 83 años, José Luis Rodríguez “El Puma” continúa una vigente en la industria demostrando su vigencia y poder musical que ha marcado generaciones. Con más de 50 años de trayectoria, el artista acumula grandes temas como “Pavo Real”, una canción que marcó su carrera para convertirlo en un ídolo.

“Agárrense de las manos”, “Culpable soy yo”, “Dueño de nada” y “Señora Bonita”, son algunas de las producciones que impulsaron aún más su carrera.