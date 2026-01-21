José Luis Rodríguez "El Puma" se prepara para cantar en importante festival

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y actor venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”, es uno de los exponentes más importantes de la balada. Su potente voz llegará en los próximos días a Chile para deleitar a su querido público con los éxitos más grandes de su carrera.

El Puma en Chile

A través de Instagram el criollo ha confirmado que estará en el popular Festival de Las Condes edición 2026.

El romanticismo, entrega y pasión del querido “Puma”, se hará sentir en uno de los eventos más destacados de Chile, y que será transmitido a través de la señal de Chilevisión.

“José Luis Rodríguez “El Puma” nos hará bailar y cantar sus grandes éxitos en el Festival Las Conde CHV”, escribieron en la confirmación del cantante.

El espectáculo será realizado en El Parque Padre Hurtado, los días viernes 30 y sábado 31 de enero.

“Nos vemos mi Chile querido”, escribió el criollo en Instagram por su participación en el festival.

Un bonito cumpleaños

El 14 de enero de 2026 el baladista arribó a los 83 años, teniendo una bonita celebración con familiares y amigos que lo llenaron de cariño.

En redes sociales corrieron videos del artista disfrutando en una cena íntima en un restaurante, en el que reinaron las risas, momentos de amor y complicidad.

El productor Yasmil Marrufo, estuvo al lado del José Luis tocando la guitarra, mientras otros estaban cantando con emoción el “Cumpleaños feliz”.