Tiger Woods sufre fuerte accidente de tránsito en Florida y este es su estado de salud

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El legendario golfista Tiger Woods tuvo un fuerte accidente este viernes 27 de marzo en la localidad de Jupiter Island, Florida, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Martin.

El estadounidense de 50 años, leyenda viva del deporte, esstuvo involucrado en un siniestro que incluyó una vuelta de campana de su vehículo, lo que generó una preocupación inmediata en todo el mundo.

Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del suceso, los bomberos de Martin County indicaron tras las primeras evaluaciones que Woods no sufre lesiones de gravedad. Este desenlace supone un alivio milagroso considerando la magnitud del impacto y el historial clínico del deportista.

Historial marcado por los incidentes viales

No es ni mucho menos la primera vez que Tiger Woods sufre un percance al volante. El que pasa por ser uno de los golfistas más importantes de la historia, y sin dudas, el mejor del presente siglo, ya había vivido un episodio traumático en febrero de 2021.

Durante la semana del Genesis Open, sufrió otro accidente en el que estuvo cerca de perder una pierna, lo que marcó un antes y un después en su carrera profesional.

De acuerdo al parte médico, las lesiones que presentó en aquel momento fueron fracturas en la tibia y el peroné de su pierna.

Adiós al sueño de Augusta

Aunque las consecuencias físicas parecen haber sido mínimas esta vez, el impacto emocional y logístico es contundente. Tiger se había inscrito para jugar el próximo US Open y crecía la esperanza entre los aficionados en verle competir en el Masters de Augusta, que arranca el próximo 9 de abril.

Sin embargo, cualquier esperanza de ver al "Tigre" en el primer Major de la temporada quedó completamente disipada este viernes tras su accidente en Florida.