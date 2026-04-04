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Cuarto Poder y raperos venezolanas desgarrados por la muerte de Lennin Pérez

El exponente falleció debido al cáncer de colón, en Estados Unidos 

Por

Kleimar Reina
Sabado, 04 de abril de 2026 a las 06:15 pm
Cuarto Poder y raperos venezolanas desgarrados por la muerte de Lennin Pérez
Cuarto Poder, grupo musical / Cortesía
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Con la muerte de Lennin Pérez, integrante del grupo de Hip-Hop Cuarto Poder, varios raperos venezolanos se sumaron a la ola de condolencias por su sentida pérdida.

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En la mañana de este 04 de marzo, la escena musical despidió a uno de los pioneros en el género a causa de un cáncer de colón. El intérprete perdió la batalla contra la enfermedad en Estados Unidos, país donde residía desde hace varios años.

El 26 de marzo de 2025, el grupo regresó a la palestra pública con el sencillo "Nos Fuimos Pa' La Calle" luego de 15 años inactivos. La formación original incluye a Apache, Cotur, Psycho, El Rojo y Lennin.

Despedida a Lennin Pérez

Al ser pública la noticia, colegas del rap y los integrantes de Cuarto Poder compartieron mensajes despidiéndose de Lennin Pérez y reconociendo el trabajo realizado durante años para la movida en Venezuela.

Los primeros en reaccionar fueron sus compañeros de agrupación. Apache publicó varias publicaciones donde se ve al fallecido compositor.

Carlos Carrillo, conocido como Psycho, compartió una publicación donde agradeció públicamente a su amigo. “Gracias por las enseñanzas por tu demostración de valor, por mostrarnos que es ser un guerrero, por devolvernos el amor por la vida y la amistad”, comentó.

Cotur escribió un corto mensaje en sus historias de Instagram acompañado de un video donde se ve a ambos cantar a bordo de un vehículo. “Gracias por todo Lennin NC”, destacó.

Por último, El Rojo, fue directo con el siguiente mesaje “Vuela alto bro” en una publicación que recopiló sus mejores momentos juntos. Además, de los miembros, otros exponentes del género como NK Profeta se pronunciaron.

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