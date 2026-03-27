MLB: Ronald Acuña Jr. cumple su apuesta con Juan Soto y llega como "dominicano" al Opening Day

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Ronald Acuña Jr. es campeón del mundo, pero también es un hombre de palabra. De cara al duelo entre Venezuela y República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol, el jugador criollo había hecho una peculiar apuesta con su buen amigo Juan Soto, estrella dominicana. Días después, de cara al debut de Atlanta en la temporada 2026, el venezolano ha honrado su apuesta.

Acuña Jr. y Soto apostaron que el perdedor del duelo entre ambos equipos iba a tener que utilizar la camiseta del equipo rival. Venezuela cayó derrotada ante la novena quisqueyana en el Clásico Mundial, por pizarra de 7-5, por lo que a la "Bestia" le tocó cumplir con su promesa, y lo hizo en la previa del duelo entre Reales de Kansas City y Bravos de Atlanta de este viernes 27 de marzo.

Ronald Acuña Jr. "dominicano" en Truist Park

En su llegada al Truist Park de Atlanta, para el debut de los Bravos en la temporada 2026 de las Grandes Ligas, Ronald Acuña Jr. llegó vistiendo una franelilla de la selección de República Dominicana, con el nombre y el número de Juan Soto en su espalda.

Ya en la previa de aquel duelo, Juan Soto había conversado sobre la apuesta con Ricardo Montes de Oca, periodista de MLB.com. "Queríamos hacer algo dinámico, divertirnos, con cosas así que pasan orgánicamente. Hemos hecho una bonita relación como compañeros y como amigos fuera del terreno", comentó.

De esta manera, Ronald Acuña Jr. demostró que, además de ser campeón del mundo, también es un hombre de palabra, que no dudó en honrar la apuesta que cerró con un buen amigo, como lo es el jardinero de los Mets. Ahora, el "Abusador" cambiará el chip velozmente y buscará volver a tener una temporada digna de MVP, tal y como lo hizo en 2023.