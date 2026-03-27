MLB: Blake Butera y su histórico debut con Nacionales en 2026

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Nacionales de Washington comenzó la temporada 2026 de Grandes Ligas con un triunfo. De por sí, ya es un logro importante, tomando en cuenta que desde 2021 no tenían un Opening Day con victoria. Sin embargo, todo se magnifica con la figura de Blake Butera haciendo historia.

Butera inscribió su nombre en la historia de Nacionales tras conseguir una victoria crucial en el Opening Day 2026. Con 33 años de edad, se convirtió en el quinto manager de la organización en ganar un juego inaugural junto a: Davey Johnson, Matt Williams, Dusty Baker y Dave Martinez.

El roster que armó Washington cuenta con un talento impresionante en cada zona del terreno. Si las piezas encajan bien con un cuerpo de pitcheo que aún necesita calentar, podrían robarse muchas victorias contra rivales importantes. La carrera por la postemporada está cada vez más cerca.

¿Qué dijo Blake Butera tras su primer triunfo en Grandes Ligas?

Blake Butera no solo logró el primer triunfo en un Opening Day para Nacionales de Washington en mucho tiempo. También logró su primer triunfo como manager en Grandes Ligas, lo que significó una celebración especial en el primer post partido de la temporada 2026.

Butera resaltó: "Me agarraron, y lo siguiente que supe fue que había mucho líquido sobre mí en la ducha… Crema de afeitar, cerveza, lo que sea. Nos divertimos mucho. Son geniales". Un grupo que lleva trabajando fuerte desde hace un par de temporadas, tendrá un 2026 estelar.

Claves de Nacionales de Washington en 2026

Blake Butera ha logra aplicar un enfoque analítico que permite capitalizar cada oportunidad de anotar. Es uno de los puntos claves que ha transmitido a cada pelotero, con una filosofía de juego donde prioriza la ejecución técnica y el trabajo del scouting ante la improvisación.

En esa línea, tiene un camino hacia la clasificación que ha comenzado con autoridad. Lograr una victoria de visitante ante Chicago Cubs es un paso grande ante el objetivo de postemporada que tiene Nacionales a lo largo de la temporada 2026 de Grandes Ligas.