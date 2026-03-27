MLB: Andrés Chaparro destrozó a Chicago en el primer Opening Day de su carrera

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Aunque la de 2026 está siendo la tercera temporada de su carrera en las Grandes Ligas, Andrés Chaparro vivió este jueves 26 de marzo su primer Opening Day, y se puede decir con certeza que lo aprovechó al máximo.

Alineado como segundo bate y primera base de Washington, el toletero zuliano vivió una jornada realmente positiva en el Wrigley Field, casa de Cachorros de Chicago, en donde logró conectar par de imparables en tres turnos al bate, además de anotar una carrera, para así aportar su granito de arena en lo que fue una contundente victoria de los Nacionales por pizarra de 10-4.

Andrés Chaparro brilla en su primer día inaugural

Y es que, en efecto, el de este juevs 26 de marzo fue el primer Opening Day para Andrés Chaparro en su joven carrera en Las Mayores. En 2024 debutó en la Gran Carpa, pero lo hizo durante el mes de agosto. Un año después, volvió al "show" luego de brillar en Ligas Menores, pero subió en junio, por lo que nunca había estado desde el inicio en el mejor beisbol del mundo.

En su visita al Wrigley Field para esta fantástica oportunidad, el infielder zuliano demostró que tiene todo para ser un jugador importante en los Nacionales. "Chappy" conectó su primer inatrapable en la alta del cuarto episodio, luego de sonar un doblete por todo el jardín derecho. Posteriormente, fue remolcado Daylen Lile para empatar el juego en ese momento.

En la alta del quinto inning, Andrés Chaparro volvió a mostrar su habilidad, al conectar un sencillo hacia el jardín central, para lograr su segundo imparable del juego y de la temporada. Un inicio sólido para un jugador que está llamado a hacer grandes cosas en la Major League Baseball.