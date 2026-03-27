MLB: Pitcher venezolano busca relanzar su carrera y firma con los Yankees

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Buenas noticias en tiempos realmente difíciles para el lanzador venezolano Luis García. El derecho, que supo deslumbrar con Astros de Houston y con Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, ha firmado un acuerdo de Ligas Menores por dos años con los Yankees de Nueva York, equipo con el que buscará relanzar su carrera.

El diestro terminó 2022 de excelente manera. Tuvo un gran año con los siderales, al dejar foja de 15-8 con efectividad de 3.72 en 28 aperturas, y además, se coronó campeón de la Serie Mundial. 2023 inició bien, con un buen rendimiento en el Clásico Mundial con Venezuela. Lastimosamente, desde entonces ha vivido un calvario.

Luis García tuvo que ser sometido a una cirugía Tommy John en mayo de 2023, luego de sufrir una lesión en su codo. Debido a contratiempos sufridos, tardó 28 meses en regresar, hasta que finalmente volvió en septiembre de 2025. Sin embargo, el 9 de septiembre salió de su segundo juego por molestias en el codo y tuvo que someterse a una segunda Tommy John. Los Astros lo dejaron en libertad, y ahora Nueva York quiere recuperarlo.

Una nueva oportunidad para Luis García

La noticia la dio a conocer el periodista Jorge Castllo, de ESPN. En efecto, Nueva York apuesta a largo plazo con la firma de Luis García, quien no lanzará en 2026, debido a que se encuentra en plena rehabilitación de su segunda Tommy John. Sin embargo, para el criollo representa un enorme alivio el tener a una organización que lo guíe y lo evalúe durante este largo proceso.

Si bien el contrato es de Ligas Menores, el diestro tendrá ahora la misión de llegar sano y listo para volver a su mejor nivel en 2027, sabiendo que posee el talento necesario para irrumpir en una rotación como la de Nueva York. Una oportunidad más que merecida para un jugador que no se ha rendido a pesar de las adversidades.