MLB: Sistema ABS logra jornada exitosa en el inicio de temporada 2026

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas representa una de las más particulares e históricas, ya que se implementando por primera vez el ABS, que es el nuevo sistema de de Reto Automatizado de Bolas y Strikes. Durante la jornada inaugural de este jueves 26 de marzo, la renovación de decisiones funcionó casi a la perfección en el segunda día de la naciente campaña.

El mostró resultados interesantes en diferentes categorías. Los bateadores tuvieron un rendimiento destacado con un 9 de 15, lo que sugiere que la tecnología estuvo bastante precisa al asistir a los árbitros en sus decisiones.

Los receptores también tuvieron un desempeño positivo, logrando un 10 de 14 en sus interacciones con el sistema, lo que indica que el ABS les brindó un apoyo efectivo en la gestión de los lanzamientos. Sin embargo, los lanzadores tuvieron una tasa mucho menor, con solo 0 de 1 desafío exitoso.

Venezolano Francisco Álvarez fue el pionero

Además de convertirse en el primer pelotero venezolano en conectar jonrón en la vigente temporada de Las Mayores, Francisco Álvarez se convirtió en el primero en ejecutar un ABS Challenge exitoso, donde revirtió en strikes una bola que fue sentenciada inicialmente por el umpire a Oneil Cruz.

En general, el sistema de ABS en su primer día de implementación obtuvo una calificación total de 19 de 30, lo que muestra un desempeño moderadamente exitoso, aunque aún tiene margen de mejora.

Este sistema, que busca mejorar la precisión en las decisiones arbitrales, parece haber tenido una adaptación favorable entre los jugadores y el cuerpo arbitral en general, pero se necesitará más tiempo para evaluar su eficacia en diferentes situaciones a lo largo de la temporada.