MLB: Así quedan todos los resultados en el Opening Day

La temporada 2026 de Las Mayores, comenzó oficialmente este jueves, 26 de marzo y los equipos iniciaron con todos los hierros. Por ende, es importante quiénes fueron los primeros ganadores de la campaña.
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Aunque evidentemente esta fecha contaba con puros ases y se esperaban muchos duelos de pocas anotaciones, lo cierto es que hubo algunas sorpresas, incluyendo la actuación de Paul Skenes; lo que provocó la alteración en algunos marcadores.
Resultados en el Opening Day de la MLB:
- Piratas de Pittsburgh 7-11 Mets de Nueva York
- Medias Blancas de Chicago 2-14 Cerveceros de Milwaukee
- Nacionales de Washington 10-4 Cachorros de Chicago
- Mellizos de Minnesota 1-2 Orioles de Baltimore
- Medias Rojas de Boston 3-0 Rojos de Cincinnati
- Angelinos de Anaheim 3-0 Astros de Houston
- Tigres de Detroit 8-2 Padres de San Diego
- Rays de Tampa Bay 7-9 Cardenales de San Luis
- Rangers de Texas 3-5 Phillies de Philadelphia
- Cascabeles de Arizona 2-8 Dodgers de Los Angeles
- Marineros de Seattle 4-6 Guardianes de Cleveland.