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MLB: Estos son los juegos a disputarse en la jornada de este viernes

Tres brazos dominicanos saltarán al morrito en esta jornada 

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Meridiano

Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 10:39 pm
MLB: Estos son los juegos a disputarse en la jornada de este viernes
FOTO: CORTESÍA
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Este viernes, 27 de marzo, no será un viernes cualquiera, pues significa el primer viernes de MLB en el año 2026 y a continuación, te mostraremos los choques que se llevarán a cabo en esta jornada.

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Aunque la mayoría de las organizaciones debutó este jueves, hay tres cruces que tendrán su Opening Day el día de mañana. Además, tres abridores dominicanos se subirán al morrito en busca de su primera victoria de la naciente zafra, incluyendo a Framber Valdez, quien se estrenará con el uniforme de Tigres de Detroit.

Juegos pare este viernes en la MLB:

- Yankees de Nueva York (Cam Schlitter) vs Gigantes de San Francisco (Robbie Ray) 4:35pm.

- Atléticos de Oakland (Luis Severino) vs Azulejos de Toronto (Kevin Gausman) 7:07pm.

- Rockies de Colorado (Kyle Freeland) vs Miami Marlins (Sandy Alcántara) 7:10pm.

- Reales de Kansas City (Cole Regans) vs Bravos de Atlanta (Chris Sale) 7:15pm.

- Angelinos de Anaheim (Yusei Kikuchi) vs Astros de Houston (Mike Burrows) 8:10pm.

- Guardianes de Cleveland (Gavin Williams) vs Marineros de Seattle (George Kirby) 9:40pm.

- Tigres de Detroit (Framber Valdez) vs Padres de San Diego (Michael King) 9:40pm.

- Cascabeles de Arizona (Ryne Nelson) vs Dodgers de Los Angeles (Emmet Sheehan) 10:10pm.

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