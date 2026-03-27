Opening Day: Veterano de guerra de 109 año hizo lanzamiento inaugural en Baltimore

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Los Orioles de Baltimore tuvieron un Opening Day 2026 especial por dos puntos, primero, porque recibieron en su estadio el "Oriole Park at Camden Yards" a un veterano de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea; y segundo, vencieron en el primer juego de la temporada de las Grandes Ligas.

La novena de Baltimore, invitó al veterano Arthur Green para que levantara el telón de la temporada con el lanzamiento inagural del primer juego de la camapaña. El soldado de unos increíble 109 años de vida, realizó desde la base de la lomita el pitcheo que recibió el toletero Gunnar Henderson, que se fue de 4-0 y dos ponches.

Foto de @WJZ13sports: Veterano de guerra Arthur Green

Los Orioles consiguieron una victoria de 2-1 sobre los Twins de Minnesota en el "Día Inaugural". La novela de Maryland no decepcionó a los 42,134 aficionados que llenaron el estadio.

Trevor Rogers navegó siete innings en blanco, el nuevo utility Blaze Alexander conectó un sencillo productor durante un rally de dos carreras en el séptimo inning, el nuevo cerrador Ryan Helsley se apuntó el salvamento y Albernaz salió victorioso en su debut como dirigente en MLB.

Con el triunfo, los Orioles comienzan la batalla por la cima de la División Este de la Liga Americana. Estos dos equipos descansarán el viernes y voleván a la acción el día sábado y domingo en el mismo estadio.