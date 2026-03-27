Tensión en Filadelfia: Alec Bohm acusa a sus padres de apropiación indebida

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El antesalista de los Phillies de Filadelfia, Alec Bohm, ha presentado una demanda millonaria contra sus propios padres, acusándolos de desviar grandes sumas de dinero hacia cuentas que ellos administraban y de utilizar esos fondos para cubrir gastos personales sin su consentimiento.

La acción legal, interpuesta este miércoles en un tribunal de Filadelfia, surge tras meses de revisiones financieras por parte del pelotero. Según el documento judicial, Bohm afirma que sus padres se negaron sistemáticamente a darle acceso a sus propios registros financieros o a proporcionarle información clara sobre el manejo de sus activos.

El esquema de las sociedades limitadas

La demanda sostiene que Daniel y Lisa Bohm, padres del jugador, intentaron impedirle el acceso a cuatro cuentas bancarias constituidas como Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLC). El jugador de 29 años alega que sus progenitores "se apropiaron indebidamente de una cantidad considerable" de capital para su propio beneficio.

De acuerdo con la cronología presentada, los problemas comenzaron a agravarse cuando Bohm solicitó formalmente la rendición de cuentas. En ese momento, descubrió que millones de dólares ya habían sido transferidos desde sus cuentas personales hacia estos fondos controlados por sus padres.

La defensa de Daniel y Lisa Bohm

Por su parte, los padres del tercera base han negado rotundamente cualquier irregularidad. A través de su abogado, Robert Eckard, emitieron un comunicado declarando estar "profundamente consternados por las acusaciones" y aseguraron que se defenderán enérgicamente en los tribunales.

Eckard sostiene que Alec Bohm siempre ha tenido acceso a las cuentas y que, de hecho, son los padres quienes han estado cubriendo los gastos del jugador utilizando sus tarjetas de crédito personales. "El señor y la señora Bohm quieren mucho a su hijo y siempre han actuado en su mejor interés, tanto en lo personal como en lo profesional", afirmó el representante legal.

Un conflicto que llega hasta la fundación

La disputa no se limita a las cuentas de inversión. La demanda de Bohm también alega que se utilizó dinero de la Fundación Alec Bohm —una entidad destinada a fines benéficos— para pagar gastos personales de sus padres.

Desde el punto de vista financiero, Alec Bohm exige:

El pago de al menos 3 millones de dólares por daños y perjuicios.

La cesión inmediata del control de todas las cuentas y LLCs.

La contratación de un contable independiente para rastrear cada dólar transferido desde 2019, año en que se abrió la primera cuenta.

Silencio en el Opening Day

A pesar de la tormenta legal, Bohm estuvo presente en el lineup de los Phillies para el partido inaugural de la temporada 2026 este jueves. Al finalizar el encuentro, el jugador declinó profundizar en el tema ante los medios de comunicación: "No voy a abordar ningún asunto personal en este momento", sentenció.

Actualmente, Bohm percibe un salario de 10.2 millones de dólares para la presente campaña. Mientras el jugador permanece enfocado en el terreno de juego, la demanda revela un estilo de vida nómada por parte de sus padres, quienes según el documento, viven en una casa rodante y viajan por todo el país, presuntamente financiados por el patrimonio del pelotero.