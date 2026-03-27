MLB: Christopher Sánchez se luce en su primera salida con esta cifra de ponches

Suscríbete a nuestros canales

Una de las mejores rotaciones de las Grandes Ligas, la tiene el equipo Phillies de Philadelphia y a pesar de tener varias opciones, el manager Rob Thomson le dio la confianza al zurdo dominicano Christopher Sánchez, quien respondió con una gran apertura.

La novena de Philadelphia superó 5 carreras por 3 a los Rangers de Texas, sin embargo, las únicas carreras de los "Vigilantes" fueron fabricadas ante el relevo, debido a que Sánchez lució indescifrable en el morrito.

Christopher Sánchez ponchó a 10 oponentes:

El serpentinero dominicano se vio realmente dominante desde las primeras de cambio y como de costumbre, su principal característica es hacer fallar muchos swings a sus rivales, muchos de ellos con el cambio.

Por lo tanto, en total fueron 10 los bateadores que retiró por la vía de los strikes en seis capítulos completos, en los cuales solamente le pudieron conectar tres indiscutibles.

Sin duda alguna, seis innings no está nada mal en un Opening Day y si lo puedes hacer con solamente 87 lanzamientos, mucho mejor, como es el caso justamente de Christopher.

¿Christopher Sánchez podrá mejorar sus estadísticas de la campaña anterior?

Luego de excelente zafra que tuvo en el 2025, en la cual fue candidato a CY Young, Sánchez tiene la tarea de mejorar algunos registros, aunque su efectividad fue de apenas 2.50 y ponchó a 212 oponentes.

Probablemente, la principal meta del dominicano será aumentar su cifra de juegos ganados, sumando 13 el año anterior. No obstante, es una estadística que en un gran porcentaje de las ocasiones no depende de él.