MLB: Yoendrys Gómez y Bradgley Rodríguez lucieron impecables en sus respectivos relevos

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La presencia venezolana no pasó desapercibida este jueves durante el Opening Day de la MLB. Más allá del siempre presente Arepa Power, un par de lanzadores cumplieron con creces en sus primeros relevos de la temporada 2026. Hablamos de Yoendrys Gómez y Bradgley Rodríguez.

Inicio dominante para Yoendrys y Bradgley

Si hubo algo en lo que coincidieron los dos lanzadores, además de innings impecables, fue que sus equipos terminaron cayendo en sus respectivos estrenos. Por un lado, Rays de Tampa Bay cedieron 9 a 7 en casa de Cardenales de San Luis, en tanto que Padres de San Diego fueron sorprendidos 8 a 2 ante Tigres de Detroit.

Más allá de los resultados adversos, los dos managers optaron por los criollos en momentos claves. En el caso de Yoendrys Gómez, salió en el séptimo con la intención de evitar que la ofensiva de los pájaros rojos extendiera la ventaja. En sus dos entradas de labor toleró par de indiscutibles, regaló una base por bolas y ponchó a un bateador.

Por su parte, a Bradgley Rodríguez lo llamaron para calmar las aguas tras las desastrosas presentaciones de Nick Pivetta y Ron Marinaccio, quienes se repartieron las ocho anotaciones en contra. Al final, el de Petare estuvo perfecto tanto en el sexto como en el séptimo, ya que ningún rival se le embasó, además que abanicó a tres contrarios.