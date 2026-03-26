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MLB: William Contreras arranca la temporada 2026 con mucha candela

Por

Theoscar Mogollón González
Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 05:50 pm

El receptor venezolano aportó una importante cuota de carreras en el triunfo de los Cerveceros de Milwaukee en el Opening Day

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Si hay algo mejor que ganar en el Opening Day, es sin duda ganar con un marcador abultado. Así tal cual sucedió este jueves en el American Family Field, donde el bate de William Contreras tronó con fuerza para impulsar a los Cerveceros de Milwaukee a un triunfo por 14 a 2 frente a las Medias Blancas de Chicago.

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Contreras ya lidera en carreras remolcadas

Para esta primera cita de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, el receptor venezolano ligó de 3-1 con doble, tres carreras impulsadas, una anotada y dos bases por bolas. Es así como su nombre ya resalta en el primer lugar del apartado de remolcadas de la MLB junto a otros peloteros.

Su conexión no tardó en llegar, pues en el segundo episodio el conjunto de Milwaukee concretó un rally de cuatro rayitas. Justamente, William Contreras tomó su turno con las bases llenas, y en cuenta de 2-2 pegó un rodado hacia los lados del jardín izquierdo, lo suficientemente lejos para barrer las bases y estacionarse en la intermedia.

Ya en el sexto, tanto el de Puerto Cabello como Christian Yelich negociaron boletos consecutivos. Acto seguido, Andrew Vaughn disparó un sencillo al jardín central que terminó llevando hasta el home al venezolano con la novena carrera de ese entonces.

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