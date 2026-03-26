MLB: Francisco Álvarez se convierte en el primer venezolano en conectar cuadrangular en 2026

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Llegaron los cuadrangulares a la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Luego de un primer compromiso en el que no hubo batazos de cuatro esquinas, entre Gigantes de San Francisco y Yankees de Nueva York, los vuelacercas han empezado a hacer acto de presencia en el segundo día de acción, y ya un venezolano se sumó a la fiesta: Francisco Álvarez.

El joven receptor criollo, sin perder tiempo, se convirtió en el primer toletero venezolano en conectar un cuadrangular en la naciente campaña, en el duelo entre Mets de Nueva York y Piratas de Pittsburgh, luego de castigar una recta lanzada por Justin Lawrence, que se quedó en todo el medio de la zona de poder, para mandar la bola a volar a 429 pies de distancia y aumentar la ventaja de los suyos.

Francisco Álvarez para la calle

La espectacular conexión de Francisco Álvarez llegó en la parte baja del sexto inning. Inmediatamente después de que el novato Carson Benge conectara su primer estacazo en las Grandes Ligas (que también fue su primer hit), el guatireño se paró en la caja de bateo, y al primer pitcheo sacó la bola por todo el jardín izquierdo, para completar el "back to back".

Este fue, evidentemente, el primer cuadrangular del criollo en esta temporada, y el primero conectado por un venezolano en 2026. Un buen inicio luego de un 2025 en el que jugó menos de la mitad de la temporada, pero en el que igual se las arregló para despachar 11 cuadrangulares en 76 juegos, para demostrar que su poder sigue intacto.