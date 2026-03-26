MLB: Novato de San Luis se une a un grupo histórico que lidera Jackson Chourio

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Las Grandes Ligas siempre encuentran formas de sorprender a todos sus fanáticos, pero lo ocurrido en el Día Inaugural vuelve a poner el foco en una tendencia poco común: debutar directamente como primer bate en una alineación.

Desde 2010, apenas un puñado de jugadores ha recibido esa responsabilidad en su estreno en la MLB, un privilegio reservado para talentos excepcionales y con gran proyección como prospectos de este prestigioso deporte.

La lista es corta, pero significativa. Nombres como Austin Jackson en 2010, Aaron Hicks en 2013 y, más recientemente, Jung Hoo Lee en 2024 forman parte de este exclusivo grupo. A ellos se suman dos nombres que han captado la atención actual: el venezolano Jackson Chourio (2024) y JJ Wetherholt, quien también lo está haciendo en este 2026 con los Cardenales de San Luis.

Jackson Chourio - MLB

En medio de esta selecta compañía, el nombre de Jackson Chourio resalta con fuerza propia. El joven venezolano no solo debutó en el Día Inaugural, sino que lo hizo ocupando el turno más exigente del lineup: el primer bate. Esta decisión refleja la enorme confianza que su organización tiene en su talento, disciplina y madurez a pesar de su corta edad.

Chourio representa una nueva generación de peloteros venezolanos que llegan al mejor béisbol del mundo con expectativas elevadas y herramientas completas que le dieron el privilegio de firmar un contrato multianual antes de jugar en la Gran Carpa.

Su presencia en este listado no es solo anecdótica: es una señal de lo que puede convertirse en una carrera brillante y de los mejores latinos que han pasado por este deporte dentro de las últimas décadas.

Finalmente, con apenas sus primeros pasos en las Grandes Ligas, Jackson Chourio ya está escribiendo historia. Y si algo queda claro, es que este inicio promete ser solo el primer capítulo de una trayectoria que podría dejar huella en las Grandes Ligas.