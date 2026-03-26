MLB: Exclusivo club de abridores extranjeros en el Opening Day 2026

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Ya faltan horas para el Opening Day 2026 de Grandes Ligas. Una de las fechas más esperadas por los amantes del beisbol, donde habrán hasta cuatro nacionalidades abriendo juegos. Eso sí, República Dominicana domina a nivel de extranjeros con cinco aperturas importantes en el año.

El mapa del pitcheo abridor para el inicio de la temporada 2026 muestra una concentración de talento sin precedentes. Mientras Estados Unidos domina con 23 lanzadores, República Dominicana se consolida como la única potencia extranjera sobre la lomita con 5 pitchers.

Dicha cifra posiciona al país caribeño como el único socio estratégico de Las Mayores en ases de rotación. El resto del mundo apenas logra tener una presencia simbólica con Japón y Canadá teniendo cada uno 1 pelotero. En esa línea, tendremos un inicio de temporada magistral.

Abridores por nacionalidad en el Opening Day 2026

Estados Unidos

Logan Webb - Gigantes Max Fried - Yankees Paul Skenes - Piratas Shane Smith - White Sox Jacob Misiorowski - Cerveceros Cade Cavalli - Nacionales Matthew Boyd - Cachorros Joe Ryan - Mellizos Trevor Rogers - Orioles Garrett Crochet - Red Sox Andrew Abbott - Rojos Hunter Brown - Astros Tarik Skubal - Tigres Drew Rasmussen - Rays Matthew Liberatore - Cardenales Nathan Eovaldi - Rangers Zac Gallen - D-backs Tanner Bibee - Guardianes Logan Gilbert - Marineros Kevin Gausman - Azulejos Kyle Freeland - Rockies Cole Ragans - Reales Chris Sale - Bravos

República Dominicana

Freddy Peralta - Mets José Soriano - Angels Cristopher Sánchez - Phillies Luis Severino - Athletics Sandy Alcántara - Marlins

Japón y Canadá

Yoshinobu Yamamoto - Dodgers Nick Pivetta - Padres

Duelos más importantes del Opening Day 2026

- Paul Skenes vs Freddy Peralta:

Se espera un duelo de puro poder y comando entre dos ases élite: Skenes llega como vigente Cy Young con una ERA de 1.97 en 2025, mientras Peralta aterriza como el nuevo as de los Mets tras firmar 17-6, 2.70 y 204 ponches el año pasado.

- Nathan Eovaldi vs Cristopher Sánchez:

Duelo bastante táctico, con el dominicano buscando imponer su cambio de velocidad y perfil zurdo de contacto débil; mientras Eovaldi tratará de ganar con experiencia, recta pesada y comando. Un choque de abridores sólidos, donde lo normal sería un juego cerrado.

- Zac Gallen vs Yoshinobu Yamamoto:

Gallen busca volver a su mejor versión tras un duro 2025, mientras Yamamoto llega consolidado como as de Dodgers después de lanzar 2.49 en 2025 y ser MVP de Serie Mundial. La regularidad del japonés y la necesidad de redención del americano le da un condimento especial al juego.