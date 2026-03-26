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MLB: Exclusivo club de abridores extranjeros en el Opening Day 2026

Cuatro naciones representarán al pitcheo en la jornada inaugural 2026 de Grandes Ligas, con cinco quisqueyanos dominando el inicio

Por

Jeferson Palacin
Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 10:12 am
MLB: Exclusivo club de abridores extranjeros en el Opening Day 2026
Opening Day de Grandes Ligas 2026 - Meridiano
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Ya faltan horas para el Opening Day 2026 de Grandes Ligas. Una de las fechas más esperadas por los amantes del beisbol, donde habrán hasta cuatro nacionalidades abriendo juegos. Eso sí, República Dominicana domina a nivel de extranjeros con cinco aperturas importantes en el año.

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El mapa del pitcheo abridor para el inicio de la temporada 2026 muestra una concentración de talento sin precedentes. Mientras Estados Unidos domina con 23 lanzadores, República Dominicana se consolida como la única potencia extranjera sobre la lomita con 5 pitchers.

Dicha cifra posiciona al país caribeño como el único socio estratégico de Las Mayores en ases de rotación. El resto del mundo apenas logra tener una presencia simbólica con Japón y Canadá teniendo cada uno 1 pelotero. En esa línea, tendremos un inicio de temporada magistral.

Abridores por nacionalidad en el Opening Day 2026

Estados Unidos 

  1. Logan Webb - Gigantes
  2. Max Fried - Yankees
  3. Paul Skenes - Piratas
  4. Shane Smith - White Sox
  5. Jacob Misiorowski - Cerveceros
  6. Cade Cavalli - Nacionales
  7. Matthew Boyd - Cachorros
  8. Joe Ryan - Mellizos
  9. Trevor Rogers - Orioles
  10. Garrett Crochet - Red Sox
  11. Andrew Abbott - Rojos
  12. Hunter Brown - Astros
  13. Tarik Skubal - Tigres
  14. Drew Rasmussen - Rays
  15. Matthew Liberatore - Cardenales
  16. Nathan Eovaldi - Rangers
  17. Zac Gallen - D-backs
  18. Tanner Bibee - Guardianes
  19. Logan Gilbert - Marineros
  20. Kevin Gausman - Azulejos
  21. Kyle Freeland - Rockies
  22. Cole Ragans - Reales
  23. Chris Sale - Bravos

 

República Dominicana

  1. Freddy Peralta - Mets
  2. José Soriano - Angels
  3. Cristopher Sánchez - Phillies
  4. Luis Severino - Athletics
  5. Sandy Alcántara - Marlins

 

Japón y Canadá

  1. Yoshinobu Yamamoto - Dodgers
  2. Nick Pivetta - Padres

 

Duelos más importantes del Opening Day 2026

- Paul Skenes vs Freddy Peralta:

Se espera un duelo de puro poder y comando entre dos ases élite: Skenes llega como vigente Cy Young con una ERA de 1.97 en 2025, mientras Peralta aterriza como el nuevo as de los Mets tras firmar 17-6, 2.70 y 204 ponches el año pasado.

- Nathan Eovaldi vs Cristopher Sánchez:

Duelo bastante táctico, con el dominicano buscando imponer su cambio de velocidad y perfil zurdo de contacto débil; mientras Eovaldi tratará de ganar con experiencia, recta pesada y comando. Un choque de abridores sólidos, donde lo normal sería un juego cerrado.

- Zac Gallen vs Yoshinobu Yamamoto:

Gallen busca volver a su mejor versión tras un duro 2025, mientras Yamamoto llega consolidado como as de Dodgers después de lanzar 2.49 en 2025 y ser MVP de Serie Mundial. La regularidad del japonés y la necesidad de redención del americano le da un condimento especial al juego.

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