MLB: Freddy Peralta inicia el camino de Mets hacia la Serie Mundial

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Freddy Peralta es uno de los mejores lanzadores en el mercado de cambios de Grandes Ligas. Rápidamente Mets de Nueva York cerró un acuerdo con Cerveceros para asegurar su 'As'. Hoy el dominicano abre el Opening Day para los de Queens, en un año con aspiraciones altas.

Peralta asume la apertura del primer juego oficial de 2026 contra Piratas de Pittsburgh. Un rival favorable para el dominicano, ya que registra excelentes números contra ellos. Mets necesita una victoria para empezar el año con buen pie y evitar malos comienzos como en el pasado.

Freddy durante el Spring Training demostró que puede liderar el cuerpo de pitcheo de los neoyorquinos: 2-1, 2.70 ERA, 10.0 entradas, 3 carreras limpias, 2 boletos, 12 ponches. Números que lo consolidaron como el as de rotación del equipo para la presente campaña.

Freddy Peralta vs Piratas de Pittsburgh en su carrera

Freddy Peralta debutará con Mets de Nueva York enfrentando a Piratas de Pittsburgh. Un duelo interesante de seguir, por ser un rival al que el dominicano conoce muy bien. Se han enfrentado en 25 ocasiones, con 16 aperturas y marca de 4-2. Nada mal, para iniciar la campaña.

Números de Peralta vs Piratas:

- 25 juegos, 26 aperturas, 4-2, 3.36 efectividad, 99.0 entradas, 74 hits, 37 carreras limpias, 9 jonrones, 35 boletos, 116 ponches, 1.10 WHIP

Con esos números está claro que el dominicano domina a su rival. Sin embargo, lo que logró en 2025 (Con Milwaukee) es letal: 3 aperturas, 2-0, 2.35 ERA y 18 ponches en 15.1 entradas de labor. Todo apunta al primer triunfo del quisqueyano con Mets en 2026.

Números de Peralta vs Lineup de Piratas:

Oneil Cruz: 13 TB, 1 H, 1 HR, 3 BB, 4 SO, .077 PRO, .558 OPS

Spencer Horwitz: 7 TB, 2 H, .286 PRO, .571 OPS

Bryan Reynolds: 39 TB, 15 H, 1 HR, 4 CI, 5 BB, 2 BR, 13 SO, .385 PRO, 1.031 OPS

Marcell Ozuna: 20 TB, 4 H, 4 CI, 2 BB, 6 SO, .200 PRO, .592 OPS

Ryan O'Hearn: 6 TB, 1 H, 1 BB, 3 SO, .167 PRO, .452 OPS

Brandon Lowe: 5 TB, 1 H, 1 SO, .200 PRO, .400 OPS

Jared Triolo: 9 TB, 1 H, 1 CI, 2 SO, .111 PRO, .222 OPS

Nick Gonzales: 10 TB, 2 H, 1 HR, 5 CI, 4 SO, .200 PRO, .800 OPS

Henry Davis: 7 TB, 1 BB, 1 BR, 4 SO, .000 PRO, .125 OPS

Proyección de Freddy Peralta con Mets de Nueva York en 2026

Baseball-Reference le da una proyección bastante buena para la temporada 2026 de Grandes Ligas. Freddy Peralta tendría buenos números, aunque tomando en cuenta lo mostrado en las últimas campañas, seguramente pueda superar cada uno de los registros.

Proyección de Peralta para 2026:

- 13-8, 3.42 ERA, 1 salvado, 166.0 entradas, 131 hits, 63 carreras limpias, 22 jonrones, 62 boletos, 185 ponches, 1.16 WHIP