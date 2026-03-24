Netflix Japón anuncia documental sobre el Clásico Mundial de Béisbol: El foco tras la caída ante Venezuela

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El ecosistema digital y deportivo ha recibido con sorpresa el último anuncio de Netflix Japón: el lanzamiento de un nuevo documental centrado en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026. Aunque los detalles sobre la estructura de la obra se mantienen bajo estricta reserva, el gigante del streaming ha confirmado que la producción estará disponible para el público a mediados de abril.

La incertidumbre rodea el alcance global de la narrativa, pues aún no se ha aclarado si el documental cubrirá la totalidad del certamen internacional o si se limitará a un seguimiento íntimo de la selección nacional de Japón, conocida como Samurai Japan.

El fantasma de Miami y la derrota ante Venezuela

Lo que más ha llamado la atención de los aficionados y la prensa especializada son las primeras imágenes promocionales compartidas por la cuenta oficial en Japón. El material gráfico se centra de forma cruda en los momentos posteriores a la eliminación del equipo nipón en la fase de cuartos de final, donde cayeron ante una inspirada selección de Venezuela con un marcador de 8-5 en el loanDepot Park de Miami.

Las cámaras capturaron el silencio en el dugout y los rostros de figuras como Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto, reflejando el golpe que significó para los entonces vigentes campeones quedar fuera del podio por primera vez en su historia. Esta elección visual sugiere que la producción podría adoptar un tono introspectivo, explorando la presión de las expectativas y el fin de una racha de 11 victorias consecutivas en el torneo.

Una alianza estratégica

Este documental surge como parte de la alianza estratégica entre Netflix y la organización del Clásico Mundial, que convirtió a la plataforma en la casa exclusiva del torneo para el mercado japonés durante este ciclo. Tras haber transmitido los 47 encuentros en vivo, esta pieza audiovisual busca capitalizar el fervor que, a pesar de la derrota, sigue generando el béisbol en el país del sol naciente.

Se espera que en las próximas semanas Netflix publique un tráiler oficial que despeje las dudas sobre si el documental contará con testimonios de los jugadores venezolanos o si se mantendrá exclusivamente bajo la perspectiva del equipo dirigido por Hirokazu Ibata.