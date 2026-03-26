Un venezolano dice presente entre las 20 camisetas más vendidas de MLB

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas ya está en marcha. Luego de meses de espera, el mejor beisbol del mundo regresó con todo este miércoles 25, con el duelo en el que Yankees de Nueva York derrotó a Gigantes de San Francisco. Hoy, 26 de marzo, habrá muchísima más acción, con 11 juegos a disputarse.

Por supuesto, la afición beisbolera de todo el mundo está de júbilo, por la posibilidad de ver nuevamente a las principales estrellas de este deporte. Toleteros como Shohei Ohtani, Aaron Judge o Juan Soto, despiertan pasiones en millones de fanáticos que disfrutan día a día del talento que tienen.

En ese sentido, como cada año, Major League Baseball publicó la lista de camisetas más vendidas desde la culminación de la Serie Mundial de 2025, con la presencia de un pelotero criollo entre las 20 primeras de este importante listado.

Las 20 camisetas más vendidas en MLB

Por tercer año consecutivo, Shohei Ohtani abrirá la temporada siendo el poseedor del jersey más vendido en el beisbol de las Grandes Ligas. En segundo lugar, aparece curiosamente otro japonés: Yoshinobu Yamamoto, quien fue el MVP de la última Serie Mundial. El top culmina con Aaron Judge, capitán de los Yankees Nueva York.

Venezuela tiene presencia en este top 20, de la mano de Ronald Acuña Jr., quien aparece en el puesto 17. Además, la "Bestia" ocupa la quinta casilla entre peloteros latinos, por detrás de Kike Hernández, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y Francisco Lindor.

El equipo con más jugadores entre las 20 camisetas más vendidas es Dodgers de Los Ángeles, franquicia que cuenta con cinco peloteros (Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Mookie Betts, Freddie Freeman y Kike Hernández), ratificando una popularidad que se ha reforzado con el bicampeonato de las últimas dos zafras.