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New York Yankees vivieron una jornada particular en el Opening Day de las Grandes Ligas, tras blanquear en su primer compromiso a San Francisco Giants, en la jornada de este miércoles 25 de marzo desde el Oracle Park.

Los neoyorquinos han alcanzado un hito histórico al convertirse en el primer equipo en la historia de la MLB en lograr una victoria sin permitir carreras, a pesar de enfrentar una circunstancia inusual: Aaron Judge, el capitán y vigente Jugador Más Valioso de la Liga Americana, se ponchó cuatro o más veces durante el partido, de acuerdo con el reporte de OptaSTATS.

Este hecho es significativo porque, por lo general, un desempeño tan negativo de un jugador destacado como el MVP puede impactar enormemente en el rendimiento del equipo contrario. Sin embargo, a pesar de este contratiempo, los Yankees mantuvieron su enfoque y lograron asegurar la victoria, lo que subraya su fuerza colectiva.

Aaron Judge tuvo un estreno gris en MLB

El jardinero de los 'Mulos del Bronx', quien está llamado a defender su corona en la naciente campaña, atravesó por una noche peculiar al abanicar en cuatro oportunidad en apariciones al plato. El patrullero, que sonó tres cuadrangulares durante los entrenamientos primaverales y defendió los colores de Estados Unidos en el Clásico Mundial d Béisbol, no tuvo éxito con el madero.

Pese a la presentación para el olvido de su máximo referente, los Yankees dieron una muestra de que no son dependiente de una gran actuación notable del 'Juez' para sumar victorias en la presente campaña de Las Mayores.