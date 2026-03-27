MLB: David Concepción visita el estadio de Cincinnati en el Opening Day y Eugenio Suárez tiene lindo gesto

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Uno de los ex peloteros más queridos por la afición de los Rojos de Cincinnati es el legendario David Concepción, quien visitó este jueves el estadio Great American Ball Park y recibió un lindo gesto por parte de su compatriota Eugenio Suárez.

El "Rey" fue un miembro importante de la mejor época de la organización de Cincinnati, específicamente en la década de los 70', donde se coronaron en par bicampeones en las campañas 1975 y 1976, con un roster denominado como la "Gran Maquinaria Roja".

David Concepción recibe este gesto por parte de Eugenio Suárez:

Es por esa razón, que todo es que es seguidor de este equipo, sabe quién es David Concepción y cuando salió al campo previo al inicio del duelo entre Reds y Medias Rojas de Boston, recibió una gran ovación por parte de los espectadores.

Aunado a eso, Eugenio Suárez le cedió por ese momento, la medalla de campeón del mundo a Concepción, quien fue uno de los pioneros de los venezolanos en la gran carpa y por lo tanto, merece ser reconocido. "Bolibomba" fue parte de los que rindió homenaje a David, tras salir del dugout y darle un fuerte abrazo.

¿Cuándo le entregará David Concepción el premio Luis Aparicio a Eugenio Suárez?

Se esperaba que la presencia de Concepción en el estadio fuera aprovechada, para que le fuera entregado el premio Luis Aparicio obtenido por lo hecho en la campaña 2025 a Suárez.

No obstante, se dio a conocer que ese galardón será entregado el día sábado, aunque será igualmente el "Rey" quien asistirá y le dará la importante estatuilla al pelotero latino con más cuadrangulares en la zafra pasada en la MLB con 49.