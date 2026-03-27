Baseball Champions League: Así quedaron los resultados en la tercera jornada por Meridiano Televisión

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Una nueva jornada del emocionante evento de Baseball Champions League se llevó a cabo este jueves, 26 de marzo y como viene siendo costumbre, repasaremos los resultados que se efectuaron en el estadio Alfredo Hard Helú.

Dos desafíos se disputaron en esta fecha y el primero entre CTBC Brothers contra Kane Country Kougars pudiste disfrutarlo completamente en vivo por medio de la señal de Meridiano Televisión, los especialistas en deporte. Cabe destacar, que nuevamente la gran producción de carreras fue parte de lo que llamó la atención en esta jornada.

Kane Country Kougars remonta ante CTBC Brothers:

En ese desafío, todo el camino parecía encaminado, para la novena de CTBC Brothers, quienes tomaron un importante rally en la primera entrada. Sin embargo, la novena de Kougars fue capaz de remontar con enorme poderío ofensivo, para apuntarse su segundo lauro del torneo.

Finalmente, los Kane Country Kougars anotaron 16 carreras, mientras que los de Taiwan llegaron a 10 anotaciones, en lo que fue una dura batalla de batazos contundentes.

¿Cuándo podrás disfrutar de otro juego de la Baseball Champions League por Meridiano Televisión?

A la primera ronda le quedan dos jornadas y la penúltima será mañana, en la cual a primera hora se medirán los ganadores de hoy, Kane Country Kougars contra los Cocodrilos de Matanzas.

Este desafío será transmitido a partir de las 12:00pm a través de las pantallas de Meridiano Televisión, con el mejor staff de narradores y comentaristas.