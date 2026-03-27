MLB: Estos equipos empiezan liderando las divisiones en la naciente temporada

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Una nueva temporada del mejor beisbol del mundo inició este jueves, 26 de marzo y los especialistas en deporte, estaremos haciendo un seguimiento minucioso de cada jornada, incluyendo las actualizaciones de la tabla de posiciones.

Por lo tanto, es importante saber quiénes empezarán bien ese camino hacia la gloria, una lista en la que se encuentran los actuales bicampeones, Dodgers de Los Angeles, quienes sumaron su primer resultado positivo del campeonato regular.

Así inician las posiciones en la Liga Nacional de la MLB:

División Este:

Mets de Nueva York (1-0)

Nacionales de Washington (1-0)

Phillies de Philadelphia (1-0)

Bravos de Atlanta (0-0)

Miami Marlins (0-0).

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (1-0)

Cardenales de San Luis (1-0)

Cachorros de Chicago (0-1)

Pirates de Pittsburgh (0-1)

Rojos de Cincinnati (0-1).

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (1-0)

Rockies de Colorado (0-0)

Cascabeles de Arizona (0-1)

Padres de San Diego (0-1)

Gigantes de San Francisco (0-1).

Así inician las posiciones en la Liga Americana de la MLB:

División Este:

Yankees de Nueva York (1-0)

Medias Rojas de Boston (1-0)

Orioles de Baltimore (1-0)

Azulejos de Toronto (0-0)

Rays de Tampa Bay (0-1).

División Central:

Tigres de Detroit (1-0)

Guardianes de Cleveland (1-0)

Reales de Kansas City (0-0)

Mellizos de Minnesota (0-1)

Medias Blancas de Chicago (0-1)

División Oeste: