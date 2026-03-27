Un Opening Day de récord: Mike Trout castiga a los Astros en el Daikin Park

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El veterano jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, Mike Trout, comenzó la temporada 2026 de la mejor manera posible: disparando su primer cuadrangular de la campaña en la victoria de su equipo ante los Astros de Houston. El encuentro, disputado en el Daikin Park, sirvió como escenario para que Trout demostrara que su poder sigue intacto y que los Angelinos están listos para cambiar su narrativa reciente.

Con este triunfo, el conjunto de Anaheim logró cortar una pesada racha de ocho derrotas consecutivas como visitantes en juegos inaugurales. Además, es la primera vez desde 2013 que el equipo inicia la zafra con un récord de 1-0 jugando fuera de casa.

El estacazo que rompió el empate

La jugada clave llegó en la parte alta de la séptima entrada. Tras una cerrada batalla de pitcheo, Trout se presentó en el plato para su cuarto turno de la tarde frente a los envíos del derecho AJ Blubaugh. En ese momento, la pizarra reflejaba un tenso empate a cero.

Con un out y las bases limpias, en cuenta de 0-1, Blubaugh intentó dominar a Trout con una recta de 96 millas por hora en el centro de la zona. Sin embargo, el tres veces Jugador Más Valioso (MVP) no perdonó el error y conectó una línea sólida hacia lo más profundo del jardín izquierdo.

Métricas de élite y un nuevo récord

De acuerdo con las mediciones de Statcast, el batazo de Mike Trout registró una velocidad de salida de 108.5 millas por hora y alcanzó una distancia proyectada de 403 pies.

Este cuadrangular no fue uno más en su cuenta personal; significó su quinto vuelacercas en un Día Inaugural, estableciendo un nuevo récord para la franquicia de los Angelinos. Trout superó así las marcas previas del club, consolidándose como el jugador más determinante en la historia de la organización en jornadas de apertura.

La vigencia de una leyenda

Mike Trout se encuentra disputando su decimosexta temporada en las Grandes Ligas, todas vistiendo el uniforme de Anaheim. A pesar de las lesiones que han mermado su tiempo de juego en años recientes, el jardinero central parece haber recuperado su mejor forma física.

Además de su jonrón, Trout mostró una gran disciplina en el plato al negociar tres bases por bolas y volvió a patrullar el jardín central, posición que no ocupaba de forma regular desde abril de 2024. Cabe destacar que la temporada pasada logró disputar 130 encuentros, su cifra más alta desde 2019, lo que genera optimismo en la fanaticada "serafín".

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