Francisco Álvarez hace historia con el primer desafío exitoso del sistema ABS en MLB

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La tradición de más de un siglo en la que el árbitro principal era la autoridad final en cada conteo llegó a su fin este jueves en el Citi Field. El receptor venezolano de los Mets de Nueva York, Francisco Álvarez, se convirtió en el protagonista de un hito tecnológico al ejecutar con éxito el primer desafío al Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS) en la historia de las Grandes Ligas.

El momento cumbre ocurrió en la parte alta de la tercera entrada. Álvarez, tras recibir una recta en cuenta llena del dominicano Freddy Peralta dirigida a su compatriota Oneil Cruz, no dudó en cuestionar la decisión inicial de "bola". Tras la revisión, el envío —que rozó la esquina de afuera— fue revertido a tercer strike, sentenciando el segundo out del episodio.

La corrección resultó vital para los Mets, ya que Brandon Lowe conectó un cuadrangular apenas dos lanzamientos después, lo que habría significado más daño de no haberse concretado ese out.

El poder del reto en manos de los jugadores

A partir de la presente temporada 2026, los jugadores cuentan con la facultad de apelar las decisiones de la zona de strike mediante el Sistema de Desafío ABS, impulsado por T-Mobile. Este avance garantiza que las decisiones críticas se tomen con justicia, introduciendo además una nueva capa estratégica al "deporte rey".

Aunque el sistema ABS hizo su debut formal el miércoles en San Francisco durante la Noche Inaugural —donde el campocorto panameño de los Yankees, José Caballero, realizó un desafío infructuoso—, el movimiento de Álvarez en Queens queda registrado como la primera vez que la tecnología corrige exitosamente a un umpire en un juego oficial de MLB.

Precisión milimétrica y calibración personalizada

El sistema ABS no es un extraño para los conocedores del juego, pues se ha implementado en las Ligas Menores desde 2022 y en los Entrenamientos Primaverales desde el año pasado. Su funcionamiento es de alta fidelidad: rastrea la ubicación de cada pitcheo con una precisión de fracción de pulgada, calibrando la zona de strike según la estatura específica de cada bateador.

El proceso es sencillo pero estrictamente reglamentado:

El gesto: Un lanzador, receptor o bateador debe tocar su gorra o casco inmediatamente después del pitcheo para solicitar la revisión.

Sin ayuda externa: No se permite la intervención del dugout; la decisión de desafiar debe ser instintiva del jugador en el campo.

Resultado inmediato: En cuestión de segundos, la trayectoria se muestra en la pantalla gigante del estadio y en la transmisión televisiva, de forma similar al sistema de revisión en el tenis profesional.

La nueva estrategia de los desafíos

Durante la pretemporada, los equipos se enfocaron en pulir la estrategia sobre cuándo "quemar" un cartucho. Cada equipo inicia el partido con dos desafíos, pero conservan el derecho a seguir apelando de forma ilimitada siempre y cuando sus retos sean correctos.

Esta regla obliga a los receptores como Álvarez a ser sumamente selectivos. Gastar un desafío en una situación poco comprometida podría dejar al equipo desprotegido en las entradas finales, donde un strike mal cantado podría definir el resultado de un encuentro. Con su acierto, Francisco Álvarez no solo ayudó a su equipo, sino que demostró que el ojo clínico de los receptores ahora tiene un aliado infalible en los circuitos integrados.