MLB: Framber Valdez y los contendientes Tigres de Detroit

Framber Valdez llegó a Tigres de Detroit con la tarea de afrontar una temporada de campeonato. El dominicano tiene experiencia y cuenta con un repertorio para ser superlativo en su debut del 2026. La organización ya es serio candidato para el título de Serie Mundial en Grandes Ligas.
Valdez tendrá su primera apertura con Detroit, enfrentará a Padres de San Diego como visitante. Un rival con el que ha tenido buenas actuaciones, aunque no se ha materializado en victorias. A pesar de eso, cuenta con una ofensiva importante para tener una buena apertura.
Para Framber 2026 representa un escenario de reivindicación de su estatus en la liga. Tras sus múltiples problemas en Astros, ahora busca la resiliencia que el juego le ofrece para dar tener buenos números, alcanzar la postemporada y pelear por la Serie Mundial.
El dominicano durante el Spring Training se mostró sólido con su comando: 4 aperturas, 2-0, 0.98 ERA, 18.1 entradas, 2 carreras limpias, 2 boletos, 16 ponches. Superlativo en sus juegos con Tigres, demostrando que se adaptó muy bien al equipo de pitcheo de su nuevo club.
Framber Valdez vs Padres de San Diego en su carrera
Framber Valdez con Padres de San Diego tiene pocas actuaciones, pero han sido de un gran nivel. Eso sí, tiene marca negativa, pese a los 16 ponches que ha logrado en 23.0 entradas de labor. Eso sí, en duelos interligas tiene un gran registro para entender que puede lograr la victoria.
Números de Valdez vs Padres:
- 4 juegos, 4 aperturas, 0-2, 3.13 ERA, 23.0 entradas, 20 hits, 8 carreras limpias, 2 jonrones, 9 boletos, 16 ponches, 1.26 WHIP.
No son malos sus números, sin embargo, tiene dos derrotas, es un hecho. A pesar de eso, ha trabajado bastante bien, sin recibir apoyo ofensivo. En 2025 tuvo 6.0 entradas de 2 carreras limpias, sin decisión. En Petco Park, es más de lo mismo 2 aperturas de 0-2, con 3.46 ERA.
Números de Valdez vs Lineup de Padres:
- Fernando Tatis Jr: 9 TB, 2 H, 2 CI, 2 BB, 4 SO, .222 PRO, .808 OPS
- Xander Bogaerts: 11 TB, 4 H, 1 CI, 2 BB, 3 SO, .364 PRO, .916 OPS
- Manny Machado: 8 TB, 2 H, 1 HR, 1 CI, 2 BB, 2 SO, .250 PRO, 1.080 OPS
- Jackson Merrill: 2 TB, 2 H, .667 PRO, 1.667 OPS
- Miguel Andújar: Sin enfrentamientos
- Gavin Sheets: 2 TB, 1 H, 1 CI, .500 PRO, 1.000 OPS
- Ramón Laureano: 20 TB, 5 H, 1 CI, 1 BB, 1 BR, 7 SO, .250 PRO, .668 OPS
- Freddy Fermín: 8 TB, 1 H, 1 CI, 1 BB, 1 SO, .125 PRO, .347 OPS
- Jake Cronenworth: 8 TB, 2 SO, .000 PRO, .000 OPS
Proyección de Framber Valdez con Tigres de Detroit para 2026
Baseball-Reference presenta una proyección para Framber Valdez irregular para la temporada 2026. Entienden desde la web especializada que tendrá altibajos a lo largo de la temporada con Tigres de Detroit.
Proyección de Valdez en 2026:
- 12-9, 3.57 ERA, 1 salvado, 174.0 entradas, 152 hits, 69 carreras limpias, 16 jonrones, 59 boletos, 166 ponches, 1.21 WHIP