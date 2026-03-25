MLB: Tigres de Detroit aseguran a un campeón del Mundo para 2026

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Tigres de Detroit aseguran a uno de los mejores brazos del Clásico Mundial de Beisbol 2026. El Spring Training ha sido muy productivo para uno de los grandes lanzadores venezolanos del momento. De hecho, logró asegurar un lugar en el roster oficial para el Opening Day 2026.

Detroit aseguró en su roster a Enmanuel De Jesús, un campeón del mundo con Venezuela en el Clásico Mundial. El pitcher que actuó como inicialista y relevista tuvo números impresionantes durante el torneo. Además, en el Spring Training 2026 se mantuvo con la misma dinámica.

Durante los entrenamientos primaverales, el criollo registró números de ensueño: 4 juegos, 1 apertura, 9.0 entradas, 5 hits, 0 carreras limpias, 1 boleto, 10 ponches, 0.67 WHIP. Gracias a eso, se ganó un ascenso en Detroit, donde van a pelear por un lugar en Serie Mundial.

Enmanuel de Jesús: un brazo confiable para el bullpen de Tigres de Detroit

Enmanuel De Jesús actuará desde un rol de relevista de confianza. Con relevos largos de 2 o 3 entradas, su capacidad para sacar outs, su comando y su plan de trabajo le ha dado resultados en Corea. Ahora le toca aplicar eso contra las ofensivas de Grandes Ligas.

Por otra parte, Detroit ha mostrado señales claras de usar a De Jesús como un brazo de relevo largo cuando las cosas se complican para el abridor. Cubrir varias entradas y estabilizar un juego para mantener al equipo competitivo. Enmanuel tendrá un rol importante con Tigres.

Para hacer una comparación del rol del pitcher venezolano, podemos llevarlo al nivel de Garrett Whitlock de Medias Rojas de Boston. Un lanzador capaz de asegurar 2.0 o 3.0 entradas; además de apagar ofensivas encendidas en los momentos más cumbres de los juegos.

Enmanuel de Jesús clave en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Enmanuel de Jesús se convirtió en una pieza clave para Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol. Su capacidad para entrar en momentos de presión y mantener el juego bajo control; además, de iniciar fuerte con su comando, su calma lo llevó a resolver entradas complicadas.

Más allá de los números en el torneo, su impacto está en la confianza que transmite al cuerpo técnico y en la forma en que puede cambiar el ritmo de un partido. con 11 ponches en 7.1 entradas, De Jesús demostró que está preparado para escenarios de alta intensidad en MLB.