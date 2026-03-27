¿El principio del fin? Terminarán transmisiones hípicas por televisión en 2027

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En el momento en que la industria hípica es sacudida, una noticia nada agradable surge en las últimas horas. El único canal de televisión hípico por cable 24/7 en Estados Unidos, dejará de existir a partir del próximo año y todo comenzará con una progresiva reducción de personal.

Los compromisos adquiridos en los próximos meses como la temporada de primavera de Keeneland y las pruebas de la Triple Corona, serán cumplidos con lo previsto, pero desde el mes de julio, el personal que incluye técnicos y locutores, comenzará a ser despedido.

Transmisiones por cable llegarán a su final

El canal FanDuel TV en su división hípica, dejará de funcionar por cable el próximo año. La medida ha tomado por sorpresa a toda la comunidad del turf, pues ha sido la única plataforma donde las 24 horas del día se transmitían carreras de caballos no solo de Norteamérica, sino también de diferentes partes del mundo.

FanDuel TV (antigua TVG) ha anunciado este viernes a su personal en una reunión privada que, para finales de noviembre de 2026, desaparecerán más de 100 puestos de trabajo. Primero se comenzará con una reducción en junio después del Belmont Stakes (G1) y posteriormente se procederá con el resto del personal después de finalizadas las Breeders’ Cup en Keeneland. Así lo informó el medio Paulick Report.

Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió en 2018 que las apuestas deportivas eran legales, 40 estados de la Unión Americana comenzaron a ofrecer esta modalidad a través de diferentes plataformas y FanDuel se sumó a la ola. Nada más el año pasado, facturaron más de 2,200 millones de dólares, según las cifras manejadas por Daily Racing Form.

Sin embargo, la medida en parte que afectará al hipismo, es tomada en base a la situación actual de su casa matriz Flutter Entertaiment, una empresa de capital mixto (Irlanda y Estados Unidos) que se fundó en el 2016, y a pesar de ser líder en el mercado de las apuestas en la Unión Americana, sus acciones cayeron más de 60% el último año.

Al final, los caballos y los empleados son los que pagan las consecuencias financieras de la empresa, que se ha caracterizado por ofrecer programación continúa al público apostador y a los amantes del deporte de los reyes. Las transmisiones solo se harán desde los estudios después de junio y las coberturas on-site quedarán reducidas hasta noviembre.