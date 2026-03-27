El supuesto escolta venezolano que estaría involucrado en el arresto de Yailin “La Más Viral”

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El pasado 24 de marzo, Yailin “La Más Viral” fue detenida junto a dos personas, una de ellas sería su guardaespaldas de origen venezolano, quien también habría sido arrestado en el operativo realizado por la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM).

Aunque pasaron horas de incertidumbre la cantante de “Narcisista” logró salir en libertad bajo una fianza de 500 mil pesos dominicanos. Hasta el momento no ha dado declaraciones sobre su proceso judicial.

¿Quién es el escolta de Yailin “La Más Viral”?

Según información recolectada en redes sociales por varios portales de noticia, el foco mediático ahora gira en torno a Tadeo Pino, un joven venezolano que trabaja en el anillo de seguridad de Yailin desde hace tiempo.

Varios videos de su cercanía con la artista han salido a la luz, donde se le ve resguardándola en eventos públicos y privados.

Tadeo sería oriundo de San Joaquín, estado Carabobo, Venezuela, y ha trabajado por siete años como guardaespaldas en el medio artístico.

El venezolano estuvo presente cuando las autoridades dieron la voz de alto a “La Más Viral”, en su momento las identidades de los dos acompañantes no fueron revelados.

Yailin “La Más Viral” acusado por portar arma de fuego

Jorgina Guillermo Díaz fue detenida por la policía mientras conducía un Lamborghini, en la inspección del automóvil incautaron una pistola marca Glock 19, quinta generación, equipada con selector de disparo, además de su cargador y dos cápsulas, así como una segunda arma marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

Yailin “La Más Viral” fue llevada a pasar la noche en la cárcel preventiva de San Luis. Sin embargo, fue absuelta de los cargos por porte arma.