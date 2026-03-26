Yailin "La Más Viral" queda en libertad, tras pago de fianza

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La cantante dominicana Yailin “La Más Viral”, fue oficialmente presentada ante la Fiscalía de Santa Domingo, la mañana de este jueves 26 de marzo. La intérprete de “Chivirika” se enfrentó a la justicia de su país para conocer si sería acusada por presunta posesión de armas.

Yailin en la Fiscalía

Fue el martes 24 de marzo que la joven cuyo nombre de pila es Jorgina Guillermo Díaz, fue arrestada por las autoridades dominicanas, siendo llevada al centro de detención preventiva de San Luis.

Fue a través de Instagram que el show de farándula “El gordo y la flaca”, publicó el momento exacto que la joven llegaba a la fiscalía, siendo escoltada por cuerpos policiales, portando un casco y con una furia de periodistas preguntándole de todo.

Los presentes gritaban a la artista que si la armas que le habían encontrado eran de su pertenencia o de otra de persona.

Yailin jamás subió la cara, ni lució producida como siempre es habitual verla en eventos y actividades importantes.

Libertad bajo fianza

La defensa de la intérprete de “Silla” logró que le dieran la libertad con el pago una fianza de RD$500 mil.

La cantante seguirá con el proceso judicial en libertad y bajo las condiciones establecidas por el tribunal.

Yailin ahora queda en espera de la siguiente decisión del Ministerio Público si presentará nuevas medidas.

Durante el arresto de la joven se encontró una pistola Glock 19 de quinta generación y una pistola Zoraki, ambas con cargadores y municiones.