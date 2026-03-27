Carlos Baute rompe el silencio sobre su paternidad a los 14 años

Suscríbete a nuestros canales

El pódcast de Rodner Figueroa vivió un momento muy especial por la visita del cantante y compositor venezolano Carlos Baute. El intérprete habló de su carrera musical, vida sentimental, su popular tema “Yo me quedo en Venezuela” y la paternidad que vivió a temprana edad.

Carlos y la paternidad a temprana edad

El criollo que vive muy feliz en España, recordó que fue su primera experiencia sexual a los 14 años, un impacto muy fuerte, pero, que contó el apoyo de su padre, quien dijo que se haría responsable del bebé hasta que él cumpliera la mayoría de edad.

Baute expresó con emoción que Carlos Daniel Arellán lo buscó para crean un vínculo que hasta hoy se mantiene.

Reconoció que fue un proceso difícil de demandas, pero, que jamás desistió de buscar el cariño de su hijo y de mostrarle su apoyo en la vida.

“Yo me había mudado muy lejos, tuvimos distancia y yo no sabía si el niño era mío, todo era muy complicado por la familia, por ser tan niños. Pasó 17 años sin hablar con mi hijo, él me buscó como una muestra de amor”, expresó.

El artista contó que la mamá de su hijo mayor tenia tan solo 13 años cuando vivieron la experiencia sexual, por lo que fue un escándalo para su familia.

Carlos Baute: "No había mucha información"

El artista de 52 años mencionó que en aquella época era imposible tener preservativos y hablar del sexo.

Sin embargo, siempre sintió en su corazón que el niño era su hijo y cuando lo vio por primera vez fue un momento de mucha conexión.

“Fue muy increíble cuando lo vi en Madrid, me sentí muy mala persona por muchos años por estar lejos de mi hijo, yo tenía que recuperar eso. Él fue muy valiente, llegó y fino. Hoy nos llevamos muy bien, es cero rencoroso”, destacó.

Hoy el venezolano lleva una vida feliz al lado de Astrid Klisans, y fruto de ese amor llegaron sus pequeños Markuss, Liene y Álisse.