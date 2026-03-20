Erika de la Vega y Carlos Baute viven un reencuentro que desató “pura química”

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La presentadora venezolana, Erika de la Vega, protagonizó un momento cargado de emociones al reencontrarse con Carlos Baute, con quien ella misma define como su “primer amor”.

El esperado cara a cara ocurrió en una nueva edición de su espacio de entrevistas, donde la conversación rápidamente trascendió lo profesional para convertirse en un viaje íntimo al pasado compartido entre ambos.

La charla de Erika de la Vega y Carlos Baute

Durante la conversación, Baute repasó los momentos clave de su trayectoria, recordando sus inicios en el mundo del espectáculo desde muy joven, cuando formó parte de agrupaciones infantiles y dio sus primeros pasos en la televisión.

Con más de tres décadas de carrera y cientos de canciones escritas, el artista mostró una faceta reflexiva, centrada en cómo ha evolucionado su forma de ver la música, el éxito y la vida misma.

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista llegó cuando Carlos Baute habló sobre su vida personal, abordando temas como la paternidad, la fe y la importancia de la salud mental.

El cantante aseguró que su visión actual está guiada por valores como hacer el bien y mantener el equilibrio emocional, aspectos que incluso influyen en su nueva música.

La fuerte conexión

Aunque el título de la entrevista sugería un tono romántico, lo cierto es que el vínculo entre Erika y Carlos se presentó desde la perspectiva profunda de dos personas que crecieron juntas en el medio artístico y que hoy se reencuentran desde la admiración y el cariño.

La conductora dejó claro que el cantante no solo forma parte de su historia sentimental, sino también de sus recuerdos más significativos, consolidando una amistad que ha resistido el paso del tiempo.

"Hoy tengo una conversación muy especial porque me reencuentro con un gran amigo, alguien con quien comparto muchos recuerdos y anécdotas desde hace años", apuntó la animadora venezolana.