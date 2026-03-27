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¿El fijo del domingo? El cronómetro confirma un ajuste espectacular para el 5y6 de La Rinconada

En carrera de apenas 1.300 metros de recorrido el castaño de seis años buscará su tercera victoria de la presente temporada

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 02:32 pm
¿El fijo del domingo? El cronómetro confirma un ajuste espectacular para el 5y6 de La Rinconada
Foto: José Antonio Aray.
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Este domingo último de marzo, el Hipódromo La Rinconada celebrará su reunión número 14 del presente meeting.

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La jornada hípica estará integrada por un total de 12 pruebas, sin carreras selectivas mientras que el popular 5y6 nacional es el plato fuerte. Las apuestas para el juego de las mayorías comenzarán en la séptima competencia.

La octava carrera, segunda válida pautada para la 4:20 de la tarde es una condicional de reclamo para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de cinco y más carreras, en distancia de 1.100 metros.

Calgary: Yunta ganadora 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

En la nómina de la válida se destaca Calgary (3), ejemplar que saldrá bajo la conducción de su jinete habitual, Jhonathan Aray. El pupilo de Gabriel Márquez defenderá con los colores del Stud “Don Rafael V” respaldado por su historial de corredor y con un gran corazón.

Calgary, es un hijo de Thabiaan en Wonderful Queen por Private War. Tiene seis años y con una campaña general de 6 victorias en 32 actuaciones y se perfila como el primer favorito para Gaceta Hípica.

En su última competencia, el pupilo de Márquez logró la victoria con pescuezo con crono de 71’’4 para el tiro de 1.200 metros.

Ajuste para repetir: Fijos Válidas La Rinconada

Hay que destacar que este castaño ajustó el jueves 27 de marzo, 45’’4 para 600 metros, en pelo extraordinario publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH). 

Favoritos en la carrera: Caballos

  1. Macuto: Va con un hándicap de 57 kilos, por lo que es un ejemplar que puede aprovechar la pelea inicial para atropellar con éxito y ganar la primera carrera del año en los metros finales.
  2. Master Shot: Reaparece luego de un corto paro de 35 días y su mayor aliado es la velocidad. Sin lugar a duda para este recorrido de 1.300 metros será un fuerte rival así que pendientes.

 

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