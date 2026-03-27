Un golpe a la cátedra contra las lógicas de Queen Visión y Linda Bizkaia en La Rinconada

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Los detalles que presentamos, a menudo pasados por alto en la vorágine de la selección, buscan enriquecer tu comprensión de las dinámicas subyacentes en cada carrera, con la finalidad de completar tus estrategias y selecciones ya meditadas con una perspectiva más informada.

A principios de semana, la mayoría de los aficionados hípicos compartían en sus tertulias y conversaciones que los ejemplares favoritos para llevarse la victoria en la carrera que da inicio al 5y6 nacional son Queen Visión y, en menor medida, Linda Bizkaia.

Información: Datos de última hora La Rinconada Primera Válida

Sin embargo, en las horas previas a la crucial competición, una nueva y sólida contendiente ha irrumpido en el panorama, para capturar la atención tanto de los más avezados expertos como de los apostadores.

En el caso de la séptima carrera, que viene hacer la primera válida del 5y6 nacional se va disputar en recorrido de 1.300 metros por un premio adicional especial a repartir de $28.730 para la que logre cruzar el disco en ganancia, en una nómina que trae consigo a 12 yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de 1 y 2 carreras.

En este importante compromiso, el entrenador Gabriel Marquez, luego de unos días inscribe nuevamente a la castaña de seis años, Linda Estefania una hija de Cryptograph por Ana Lady en Water Poet, que para esta ocasión contará con la monta nuevamente del jinete aprendiz Winder Véliz con un peso de 53.5 kilos.

La última actuación de esta pupila, nacida y criada en La Celeste arribó en la cuarta casilla a ocho cuerpos de la ganadora Mi Goajira Adorada el pasado primero de marzo del presente año.

De acuerdo a sus ejercicios previos del 26 de marzo del año en curso y como se ha visto en cancha se puede presentar como una posible sorpresa en carrera pareja: 16,2 30,2 43,2 (600 metros) (EP) 57,3/ recta de enfrente, contenida con remate de 13 con traqueador J.R. Rodríguez. De acuerdo a los informes emanados por La División Oficial de Toma Tiempos del INH.

Carrera Válida del 5y6: Datos hípicos Sorpresa La Rinconada

El aire vibra con la anticipación, y solo la voz de "¡partida!" liberará la furia en los 1.300 metros. La paridad anunciada augura una batalla donde el triunfo se disputará palmo a palmo, y la emoción electriza a los aficionados, al borde mismo de la acción para sentir la potencia de cada zancada en este emocionante y sorpresivo trayecto.