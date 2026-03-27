Conoce la yegua que vuela en los cronómetros y busca la sorpresa en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La programación de las pruebas no válidas para esta semana consta de seis competencias previas a la activación del 5y6 nacional que en esta ocasión se realizará a la altura de la séptima competencia dominical que arranca a partir de las 3:55 de la tarde.

La segunda carrera de la tarde es para yeguas nacionales e importadas de 5 años, ganadoras de 1 carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.600 metros, pautada para las 1:50 de la tarde en la arena caraqueña, con una nómina de 6 participantes inscritas.

Yegua: Buen dividendo R14 La Rinconada

Entre ellos estará presente Mi Querida Montse (número 2), una hija de Golden Dinasty en Smokey Streets por Stret Cry, nacida y criada en el Haras Bello Monte, para esta ocasión contará con la monta del jockey aprendiz Oliver Medina, presentado por José Gregorio Rodríguez para el Stud “Shalom I”.

Este es un ejemplar que siempre destaca en sus ejercicios, pero sus actuaciones previas no son muy buenas, el entrenador y equipo de cuadra han hecho los ajustes pertinentes para que la alazana logre una real mejoría, su última actuación fue el pasado ocho de marzo donde con la monta de Johan Aranguren arribó en la séptima casilla.

Ejercicios: Batacazo dominical, La Rinconada

En los ejercicios realizados este jueves 26 de marzo, el ejemplar ajustó: 13,3 26,3 38,3 (600MTS) (EP) recta de enfrente, veloz y contenida con remate de 12 con traqueador Víctor Estrella. Así lo informo la División Oficial de Toma Tiempos del INH.

Favoritas de la carrera: Ejemplares Yeguas