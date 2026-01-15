Oliver Medina va por todo: Conozca los caballos que defenderán el pulso del jinete en la R02 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El jinete aprendiz Oliver Medina va con mucho optimismo y disciplina para este 2026 y por su forma disciplinada, su constancia y dedicación es que ha sabido aprovechar las oportunidades.

Es por esta razón que este miércoles, el látigo caraqueño asistió a la jornada de ajustes a la pista de La Rinconada y aprovechó su tiempo de descanso para ser entrevistado por el equipo de Meridiano Web acerca de las condiciones físico-atlética de sus seis montas para la reunión número 02, a disputarse este domingo 18 de enero.

Entrevista en vivo: Jinete Aprendiz Montas La Rinconada

Saludos Oliver, estamos muy agradecido por la entrevista. Seis compromisos tienes para la R02. Tu primera monta es a la altura de la primera carrera con la norteamericana Above The Sky pues hace su regreso luego 35 días sin correr.

-Esta yegua se encuentra en excelentes condiciones. La he venido trabajando con ella, se mantiene muy bien en cancha y estaremos seguro que haremos una buena carrera.

Acto seguido tiene el compromiso con la castaña Star Plus en la tercera carrera y reaparece luego de 49 días sin correr.

-Una yegua que en su última lo hizo muy bien conducida por el colega Samuel Yánez. También se encuentra excelente en la pista. La estoy trabajando diariamente y considero que estaré haciendo una buena competencia con Star Plus.

Para la primera válida del juego del 5y6 Nacional montarás a la importada Etna’s Napper (USA), entrenada por Carlos Luis Uzcátegui.

-No he tenido la oportunidad de trabajar a esta yegua pues se encarga su traqueador y considero que estaremos decidiendo la competencia.

En la segunda válida conducirás al zaino Mufasa, presentado por Wladimir Sánchez.

-Un caballo que tampoco he tenido la oportunidad de trabajarlo, pues se encarga su traqueador, pero se mantiene excelente en pista. También haremos una buena competencia con este ejemplar.

Tu siguiente monta será en la tercera válida con Bravucón de la cuadra de Fernando Parilli Tota.

-Un ejemplar fuerte. Su traqueador me comentó que se encuentra muy bien en cancha. Lo vengo de correr y llegamos segundo. En esta ocasión podemos estar en el tope del marcador.

Cierras tus compromisos en la carrera de los acumulados del 5y6 con la yegua Victory Rose que regresa tras un corto paro de 35 días sin correr

-De acuerdo con la conversación que sostuve con su entrenador (Ramón García Mosquera) me dice que la yegua se mantiene muy bien y estaremos decidiendo en esta última válida.